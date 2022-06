A Balaton Sound TravelPass hetijeggyel az utasok hét napon át korlátlanul utazhatnak a Balaton partja mentén, a balatoni települések között, akár vonattal, akár a Volánbusz helyközi járataival. Ezzel a jeggyel az érvényességi időszakon belül nem csak Zamárdi környékén, hanem akár a teljes déli vagy északi parton is igénybe lehet venni a menetrend szerinti vasúti és buszos helyközi közszolgáltatásokat.

A hetijegy érvényessége 7 nap, a kezdő nap június 27., és azt legkésőbb június 30-ig lehet megváltani. A Balaton Sound TravelPass így a fesztivál előtti vagy utáni napon is használható.

A hetijeggyel a legtöbb esetben olcsóbban utazhat a fesztiválozó, mintha minden alkalommal külön jegyet vásárolna a pénztáraknál, az automatáknál vagy online a MÁV applikáció, illetve az Elvira menetrendi tervező segítségével, vagy akár az autóbuszok fedélzetén. A Balaton Sound TravelPass 26 éven aluliak számára, valamint online felületen vásárolva kedvezményes áron érhető el. MÁV mobilalkamazással a 26 éven aluliaknak 2692, míg a 26-nál idősebbeknek 3592 forint a hetijegy ára másodosztályra. A pénztári és a jegyautomatás vásárlás esetén 2990, illetve 3990 forint az ára korosztályi bontástól függően. (1. osztályon, kutya vagy kerékpárszállítás során az általános szabályok szerint kell megváltani a további kiegészítő jegyeket.) A termékekhez a választott vonatra előírt felárat meg kell váltani. A felhasználási területen azonban szinte valamennyi vonaton van felármentesen igénybe vehető kocsi, ahol a szabadon maradt ülőhelyek foglalhatók el.

A Balaton Sound TravelPass felhasználási területét egy térképen is meg lehet tekinteni. A hetijegy - a sötétkékkel kiemelt – Székesfehérvár-Balatonszentgyörgy-Keszthely, a Székesfehérvár-Tapolca és a Keszthely-Tapolca-Sümeg vasútvonalon, valamint a – sárga területen belüli – Balaton körüli települések között a Volánbusz helyközi járatain is érvényes. A Balaton Sound TravelPass a felhasználási területen minden vonaton érvényes – beleértve az éjszaka óránként közlekedő Bagolyvonatokat is.

Forrás: MÁV-START

TravelPass csak a Balaton partja mentén érvényes az utazáshoz. Aki a Balaton környéki vonalaknál nagyobb távolságba kíván utazni, pl. Budapest és Zamárdi között, akkor a teljes útvonalra szükséges jegyet – a rá érvényes kedvezményekkel – váltania. Ezen kívül a TravelPass a helyi települési autóbuszjáratokon (pl. Siófok) sem érvényes.

Az érintett települések között közlekedő emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járatokon – a teljes árú és kedvezményes Balaton Sound hetijegyhez egyaránt – a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani. Ezek között a települések között Volánbusz-járattal is igénybe lehet venni a Balaton Sound TravelPass hetijegyet: Ábrahámhegy, Alsóőrs, Aszófő, Badacsony, Badacsonylábdihegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonederics, Balatonfenyves, Balatonfőkajár, Balatonföldvár Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatongyörök, Balatonkenese, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonrendes, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonszepezd, Balatonudvari, Balatonvilágos (beleértve Balatonaliga településrészt is), Csajág, Csopak, Fonyód, Gyenesdiás, Keszthely, Lovas Örvényes, Paloznak, Révfülöp, Siófok (beleértve Szabadisóstó és Balatonszéplak településrészeket is), Szántód, Szigliget, Tihany, Vonyarcvashegy, Zamárdi és Zánka.

Aki csak rövidebb időre látogat ki a fesztiválra, a Balaton24 és Balaton72 napijegyekkel is a fenti feltétekkel utazhat a Balaton körül.

A hetijeggyel kapcsolatos további információk a felhasználási feltételekről a vasúttársaság honlapján olvashatók >>

A Volánbusz által lefedett terület településlistája és a részletes felhasználási feltételek megtalálhatók a társaság honlapján >>