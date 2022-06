Manapság divatos az újrahasznosítás, de sok helyen már több évtizede elkezdték. A Nespresso a kávékapszulák gyártásához már kezdetben is azért választotta az alumíniumot, mert tökéletesen védi a frissen őrölt és pörkölt kávét, másrészt pedig a végtelenségig újra fel lehet használni. A kapszulák több mint 80 százalékban újrahasznosított alumíniumból készülnek.

– Mivel egyre több kis tartó fogyott az évek során, fontos volt, hogy saját újrahasznosítási rendszert dolgozzunk ki. Magyarországon 2012-ben indítottuk útjára, amikor még csak butikokban lehetett leadni a használt kapszulát, 2017 óta futárszolgálattal is gyűjtjük, most pedig már átvételi pontokon is le lehet adni a használt darabokat – mondta el Rezsdovics Kata, a Nespresso marketingmenedzsere.