Gyerekkoromban találkoztam először a kékfestő technikával, még az Őrségben voltam egy kézművestáborban. Részt vettem a folyamatokban, az asszonyok szívesen megmutatták a fortélyokat. Az első meghatározó élményeim egyike ez volt, ezért is örülök nagyon a Sugarbird Kékfestő kollekció- jának. Azt gondolom, hogy ez egy olyan érték, amit időről időre meg kell mutatni, mert az egyik leggyönyörűbb kézművesforma, ami csak létezik. Ez is a miénk, a múltunk, kultúránk része, legyünk rá büszkék.

200 éve működő győri műhely

A Sugarbird által most új értelmet nyer és egy modern köntösben, kollekcióban viselhetjük a hétköznapokon is. Én ezt a hagyományos formát imádom, fantasztikusan éreztem magam a fotózáson a Győri Kékfestő Műhelyben, ez a kedvenc Czukormadár kollekcióm – mondta el Tóth Gabi énekesnő. – Több mint egy éve dolgozunk a Czukormadár legújabb, kékfestő-kollekcióján. A téma olyannyira közel áll hozzánk, hogy a tőszomszédságunkban található a Goldberger Tex- tilipari Gyűjtemény, aminek földszintjén ma is látogatható a több mint 200 éve még működő kékfestő műhely. Ott rengeteg ihletet merítettünk a kezdetekkor. Idővel felkerestük a ma is működő kékfestő üzemet Győrben, amit egy ötödik generációs kékfestő család üzemeltet – idézte fel Jagasics Csonka Hedvig, a Sugarbird márka alapítója és tulajdonosa.

Tóth Ildikó kékfestő népi iparművész megmutatta, melyik mintafába illesztették be a ruhamárka emblematikus kismadarát. Fotó: Csapó Balázs

Ikonikus madárka

A limitált Czukormadár Kékfestő Edition kollekció nagy része rekordidő alatt fogyott el, de az utángyártás folyamatos. Nemcsak hétköznapi viselet, de fürdőruha-sorozatot is készítettek. – A kollekció több darabja is eredeti környezetben készült, hagyományos kékfestőanyagból, aminek hosszú a száradási ideje, ezért az alapanyagot már tavaly nyár végén le kellett gyártani ahhoz, hogy mi idén dolgozni tudjunk vele. A győri üzem saját, Sugarbird mintát is készített a már meglévő, 1800-as években gyártott mintafához, kibővítették az ikonikus madárkánkkal. Különleges szalagokat és kellékeket is készítettünk a ruhákhoz. Az egyik ilyen kedves kiegészítő egy diófából készült dióbaba kitűző, amit a Győri Kékfestő Műhely készített nekünk – árulta el az alapító-tulajdonos. – A dióbabát régen esküvői ajándéknak adták a fiatal párnak a gyermekáldás jelképeként. A házasok első közös karácsonyukkor a karácsonyfára akasztották – ismertette Tóth Ildikó kékfestő népi iparművész, aki szüleitől és nagyszüleitől leste el a kékfestő mesterség minden csínját-bínját.

Tóth Gabi énekesnő büszkén viseli a népi motívumokat. Elsők között találkozott a győri kékfestő-kollekcióval. Fotó: Sugarbird

A háziáldás szövege is megjelenik pólókon

– Ahogyan a Sugarbird, úgy mi is sokat dolgozunk együtt a szellemi kulturális örökség elemeivel, a matyó és kalocsai mintákkal. A tervezők ragaszkodtak az eredeti mintákhoz, hogy mindegyik legalább 100 éves motívum legyen. Főként madaras és virágos mintafákat kértek, a kékfestő rábaközi madárkák nagyon hasonlítanak az ő ikonikus kismadarukhoz. A népművészetben mindennek jelentése van, ez iránt is érdeklődtek. Például, hogy a rózsa- és tulipánmintát mikor, ki hordta, vagy hogy a gránát- alma a bőség, termékenység szimbóluma. A háziáldás szövege is megjelenik pólókon, amit korábban a falra akasztottak – tette hozzá Tóth Ildikó.

– A terv az volt, hogy új mintafát készítünk, de mivel több mint két hónapos munka lett volna elkészíteni, abban maradtunk, hogy az általuk kiválasztott eredeti mintafába illesztjük bele a kért kismadarakat – avatott be Gerencsér Zsolt, a népművészet ifjú mestere. – A kézműveshagyomány reneszánszát éli. Minden divat, ami kézműves. Öröm számunkra, hogy szívesen viselik a kékfestő-motívumokat, anyagokat, amikkel az identitásukat, magyarságukat is ki tudják fejezni az emberek. Hatalmas dolog számunkra, hogy a kollekció által fennmaradnak a mintáink, még ha nem is hagyományos technológiával készülnek – fogalmazott Tóth Ildikó.