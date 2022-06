A Gyűrűk Ura, A hobbit valószínűleg minden gimnazistának ismerős, talán írójukról, Tolkienről is sokan hallottak, Varga Petra (12.D) viszont mindnyájunknál sokkal többet tud a szerzőről és műveiről.

Az elvarázsolt világot könyvek lapjai mögé rejtő John Ronald Reuel Tolkien angol író, filológus, nyelvész, egyetemi professzor és festő nemcsak sajátos történeteket teremtett, hanem rajongókat is hozzá.

- Édesanyám talált rá évekkel ezelőtt az interneten a Magyar Tolkien Társaság versenyére, amin négy éve egyéniben el is indultam, aztán meséltem élményeimről a barátnőmnek, Varga Lilinek, és azóta együtt nevezünk minden évben. Megalakítottuk a Kósza Vargák nevű csapatot; igaz, a versenytársaink hárman vannak egy-egy csoportban, ennek ellenére most már harmadszor sikerült megnyernünk az öt online- és egy egy személyes budapesti fordulóból álló versenyt - foglalja össze fantasztikus menetelésüket az érettségiző Petra.

- Igazi Tolkien fan vagyok. Én is a Gyűrűk Urával és A hobbittal kezdtem, de most már sok Tolkien-könyvem van. Hogy mi fogott meg bennük? Hogy mennyire realisztikusan ír le egy elképzelt mesevilágot, ügyel a legapróbb részletekre is, nem találni benne hibát, ellentmondást, olyan, mintha tényleg egy régi, valós alapú könyvet fordított volna le, ahogyan azt néha állította is a történeteiről - sorolja Varga Petra. Nem is kérdés számára, hogy érettségi után is lesz folytatás.

Az Eötvös-gimnáziumban érettségizett, az ELTE elsőéves magyar-finn szakos hallgatója, a Kósza Vargák formáció másik tagja, Varga Lili is így gondolja:

- Korábban is szerettem A Gyűrűk urát és A hobbitot, de az első verseny után A Szilmarilok lett a kedvenc könyvem. A feladatok rávettek, hogy még jobban elmerüljek Tolkien világában, és olyan fantasztikus dolgokat mutattak meg, melyeket kár lett volna kihagyni. A feladatok izgalmasak és változatosak, a kreativitásunkat minden szempontból megmozgatják. Bár még mindig úgy érzem, hogy keveset tudok erről a világról, ez arra ösztönöz, hogy még jobban elmerüljek benne. A társaság pedig biztosan beszippant, amit egyáltalán nem bánok - mondja Lili.

- A Tolkien Társaság tagjai hozzánk hasonló rajongók, akik talán kissé furcsák, de lelkesek és befogadóak. Voltam egy táborukban is, és nagyon jól éreztem magam, Tolkien igazi közösséggé kovácsolt bennünket. Lili is egyetemista, hamarosan én is az leszek, remélem, de ez nem jelenti azt, hogy szakítanánk kedvenc írónkkal és a versennyel. Igaz, a szervezők már tettek egy próbát, hogy távol tartsanak bennünket és hagyjunk mást is nyerni: felkértek, hogy inkább a feladatok kidolgozásában vegyünk részt - meséli nevetve Petra, ezúton is invitálva minden Gyűrűk Ura és Hobbit-rajongót a csatlakozásra.

Varga Petra a műszaki egyetem építész szakára jelentkezett, s minden esélye meg is van rá, hogy a BME-n folytatja. Ki tudja? Talán Tolkien elképzelései egyszer az ő munkáiban köszönnek majd vissza.