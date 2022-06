A Szent Jakab út 170 km-en át érinti Magyarországot, itthon ez a legismertebb zarándokút, a „magyar Camino”, ahogy sokan emlegetik.

Az egy héten át tartó gyaloglás nem csak sok lépéssel, a természet csendjével egyenlő, a vándorok elmélyülnek életükben, megoldásokat keresnek problémáikra, gyógyírt feldolgozatlan szituációkra.

Pálma nehezen hagyta otthon a családját

Egy fiatal édesanya, Farkas Pálma két és fél éves kislányát és férjét hagyta otthon a zarándoklatért. „Éveken át szerettem volna végigjárni a Szent Jakab utat, ám korábban nem jött össze. Így a lehetőséget láttam a filmforgatásban, persze, az esélytelenek nyugalmával adtam be a jelentkezésemet. Meglepetésemre bizalmat szavaztak a filmkészítők olyan feltételekkel, amelyek számomra is megfelelők voltak. Egyrészt biztosítottak, hogy családias közegben dolgoznak majd, másrészt úgy követték az utamat, hogy tudtam figyelni a gondolataimra, érzéseimre, s lerendezzem magamban azt a problémát, ami hosszú ideje nyomasztott. A kislányomat is nehéz volt otthon hagyni, de a férjem támogatott abban, hogy elérjem a célom” – kezdte Farkas Pálma.

„Nekem a harmadik nap volt a fordulópont, ekkorra megszoktam a fizikai fájdalmat, a fáradtságot. A templomok és kegyhelyek méltóságot sugalltak, emlékezetes pillanat volt az is, amikor elértem Győrt. A természetből nyüzsgő városba érni mindig nagy váltás, a sétálóutca és a Széchenyi téri bencés templom hangulata megfogott. A Szent Jakab út most is hatással van az életemre: azóta sokat kirándulok, s elkezdtem az Országos Kéktúrát” – búcsúzott az anyuka.

Farkas Pálma az úton.

Juci kiszakadt a mindennapok mókuskerekéből

Páli Judit fő motivációját az jelentette, hogy kiszakadjon a mindennapok mókuskerekéből. „Pörgős életet élek, sok munkával, aminek vannak jó, és árnyoldalai is. Beszédes, hogy némi túlzással a forgatásra is úgy estem be, ám amint megérkeztem Tihanyba, gyorsan el tudtam engedni a feladatokat, ezen meg is lepődtem. Célként tűztem ki azt is, hogy jobban megismerjem a hazai tájakat” – mondta Juci, aki pár éve teljesítette a világhírű El Caminót Spanyolországban, most pedig vegánként barangolt a 170 km-en át.

Páli Judit a kamerák előtt.

„Már az örömöt adott, hogy hátizsákkal, bakancsban kirándulhattam. Nyugalmat árasztott a természet, az pedig szabadságot adott a forgatás során, hogy nem kellett szerepet játszanunk. Így hamar átszellemültem, s végre magamra figyeltem. Felejthetetlen számomra Úrkút az ajkai járásban, az itteni őskarszt csodával ér fel. Rozoga falépcsők vezetnek a mélybe, ahogy haladsz le, a levegő hűvösebb, nyirkosabb és tisztább. A Győr és Pannonhalma közötti vezető út is szép emlék. A győri zarándokszállás extra, Spanyolországban sem találkoztam hasonlóval. Az utolsó nap töltésen haladtunk Lébény felé. Sokan mondták, hogy ez egyhangú része az útnak, ám engem segített abban, hogy még jobban töltekezem az egész hét élményeivel” – zárta szavait Páli Judit.

Farkas Pálma (b) és Páli Judit (j) más-más okból teljesítette a "magyar Caminót", mindkettejük története filmen köszön vissza. A felvételeket tavaly októberben rögzítette a stáb.

A harmadik főszereplő

Hinterdorfer Gábor tragikusabb sorsú, de vallásosságát őrző hivatásos vadász az alkotás harmadik főhőse, aki hűséges kutyájával teljesítette a 170 km-t.