Miért is jó társasozni? Számos dolgot lehet említeni, talán a legfontosabb, hogy a kikapcsolódás így közösségi élmény is egyben. Együtt veszünk részt egy játékban, ahol lehet versenyezni, örülni, nagyokat nevetni. A Huszár Gál Városi Könyvtárban Ternyik Vanessza vezetésével, ezért is indul most társasjátékklub, amely remélhetőleg állandó programja lesz a közösségi térnek.

Több mint negyven játék

A könyvtár egy negyvendarabos társasjáték-gyűjteménnyel rendelkezik, emellett pedig az ötletgazda viszi a sajátjait. Persze bárki csatlakozhat, és szintén hozhatja a közös társasozásokra a kedvenc darabjait. Az alakuló klub legfontosabb célja pedig a tartalmas, közösségi időtöltés és persze az önfeledt szórakozás.

– Régóta járok a könyvtár könyvklubjába Innen jött az ötlet, hogy indíthatnánk egy társasjátékklubot is, hiszen az olvasás mellett a közös játék is remek időtöltés. Elsősorban a gyerekek miatt, mert így a kicsik nem csak a számítógép előtt ülnek majd vagy a telefonjukat nyomkodják. Hanem közösen érzik jól magukat egy remek, kreatív és gyakran fejlesztő tevékenységben – hívta fel rá a figyelmet Ternyik Vanessza, a kezdeményezés megálmodója.

Egyre nagyobb a minőségi kínálat

Nemcsak gyerekeket várnak a programra, hanem családokat, sőt felnőtteket is.

– Az is pozitívuma lehet a klubnak, hogy a családok együtt játszhatnak, és közösen tölthetnek el pár izgalmas órát, de akár külön felnőtt-társasozásra is lesz lehetőség. Egyre nagyobb a minőségijáték-kínálat, ma már nagyon sok szép és jó társas érhető el, ami valóban le tudja kötni a felnőttek érdeklődését is – mesélte Ternyik Vanessza.

A társasjátékklubban a klubvezető segítségével a játékosok segítséget kapnak a játékszabályok elsajátításában, megismerésében, továbbá lehetőségük nyílik különféle társasjátékok kipróbálására, újak megismerésére. Az érdeklődők különböző társas- és kártyajátékokból választhatnak, a klasszikusoktól kezdve a kicsiknek szólókon át a stratégiai és logikai társasokig.

Nyitottak a közösségi programok felé

A Huszár Gál Városi Könyvtár boldogan fogadta az ötletet, és otthont ad a játékosoknak.

– Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, többször gondoltunk már rá, hogy legyen egy ilyen lehetőség a könyvtárunkban, hiszen mindig is nyitottunk a közösségi programok felé. Szívesen helyet adunk a klubnak és reméljük, hogy sokan vesznek majd részt a közös játékokon – osztotta meg lapunkkal Pázsit Marianna, a könyvtár szakmai vezetője.