Mostanáig a Dunakanyarig kellett menni, ha az ember egy jó hangulatú szezonnyitó hajósfelvonuláson szeretett volna részt venni.

A vízszint tartós emelkedésével a hajóforgalom élénkülésére is számítani lehet Győrben.

Ezen szeretne változtatni Zeitler Álmos, a RedWater motorcsónak-kölcsönző és extrémvízisport-bázis tulajdonosa, az esemény megálmodója. – A vasárnapi hajósfelvonulás lényege a találkozás. A vízszint tartós megemelésével a városi hajós forgalom is megélénkül várhatóan. Ezért szeretnék a szervezők, hogy legalább a győri vízi élet képviselői jóban legyenek, ismerjék egymást. Egy propellertörés vagy műszaki probléma esetén jó, ha az ember tudja, kihez fordulhat segítségért. Az eseményre a környező települések hajósai mellett az ország másik feléből is érkeznek résztvevők, sőt hétfőn már a határon túlról, Dunaszerdahelyről is voltak jelentkezők.

A győri hajós felvonulás eseményét ide kattintva nézhetik meg.

– Már több mint 3700-an érdeklődtek az esemény iránt, a hajósok és motorcsónakosok mellett túrakenusok, SUP-osok is jelezték, hogy csatlakoznának hozzánk. Az esemény napjára már tőlünk is minden eszközt kibéreltek, így jelentős részvételre számítunk. A felvonulók mellett pedig reméljük, hogy a vízpartokra kilátogató nézők is örömüket lelik majd az eseményben. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság pedig egy le- és egy felzsilipelést is biztosít a számunkra az esemény napján, így azok is csatlakozhatnak, akik Komárom felől vízen érkeznének. Zeitler Álmos a vizek szerelmeseként minden tud, ami a vízen történik.

– A vízszint emelésével már csak a hidak magassága szab határt a hajóforgalomnak – mondta, miközben elhaladtunk a vízügy Erebe nevű kitűző- hajója mellett, ami épp a Dunakapu tér mellett horgonyzott. – A folyók városának hajózása eddig haldoklott, voltak olyan időszakok, amikor még a sárkányhajók és kenuk lapátja is súrolta a medert. A stabil magasabb vízállással várhatóan rengetegen fognak érkezni, és a hajós turizmus is jelentősen fellendül majd. Ez új szabályozást is szükségessé tesz, hogy a vízi sportot űzők és a hajózás kedvelői egyaránt biztonságosan használhassák a folyót.

A felvonulás vasárnap fél háromkor indul Győrből, az Aranyparttól le egészen az Ipar-csatornáig, ahol visszafordulnak és a Radó-sziget megkerülésével mennek fel a Szúnyog- szigetig, ahonnét az Aranypartra térnek vissza. – Szeretnénk ha az évek során hagyománnyá válna Győrben is a szezonnyitó felvonulás. Ha úgy látjuk, hogy sikeres a rendezvény, jövőre szeretnénk egyéb programokkal, például koncerttel vagy közösségi bográcsozással is kiegészíteni – árulta el Zeitler Álmos.