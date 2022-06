A horgászat azonban nem csak pecázás. Kikapcsolódás és szenvedély. Havonta megjelenő horgászoldalunkon Önöknek, kedves olvasóinknak is lehetőséget biztosítunk, hogy megmutassák legszebb fogásaikat, és megosszák horgásztársaikkal a legjobb, legkülönlegesebb élményüket. Havonta megjelenő horgászoldalunkon, júniustól mindig bemutatunk egy-egy kapitális fogást, és válogatunk olvasóink legérdekesebb, legmeghökkentőbb pecás élményeiből is. Meséljék el Önök is, miért fontos számukra a horgászat, mutassák meg legszebb fogásaikat, meséljék el élményeiket, és legyen büszkék arra hogy: horgászok! A fényképeiket, történeteiket a [email protected] email címre várjuk. A levél tárgyában tüntessék fel, hogy „horgászoldal”