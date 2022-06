– Előfordul, hogy amikor fel­ébredek, akkor végiggondolom, hogy igen, ki fogok sétálni a Carnegie Hall színpadára, ott lesz a nézőközönség, és ott nekem valamit nagyon csinálnom kell... Ez az érzés egy rendkívül kellemes belső izgalom és várakozás kettőse – felelte Varga Gábor az azt firtató kérdésre, hogy szokott-e álmodni arról, milyen érzés lesz az, amikor New Yorkban felmegy a világ kétségtelenül leghíresebb komolyzenei színpadára.

A turné koncertjeinek első részében Polgár Éva és Borbély László zongoraművészek lépnek fel, Bartók-, Kodály- és Liszt-műveket szólaltatva meg, a szünet után pedig Varga Gábor ül a billentyűkhöz, mintegy 45 percen keresztül improvizál majd a műértő közönségnek. A muzsikus együttese 15 évvel ezelőtt alakult, azóta is változatlan formában, ugyanazon tagokkal, trió formációban három, kvartett formában két lemezt adtak ki, ezek közül a 2012-ben debütáló Cool Jazz albumuk hozta a legnagyobb nemzetközi és hazai elismerést.

– A műsor megtervezésekor arra gondoltunk, hogy a Kárpát-medence zenéje kerüljön előtérbe. Műsoromban alkalmazkodom majd az első részben elhangzott klasszikus művek hangulatához. A magyar népdaloknak gyönyörű a dallam- és harmóniaviláguk, az Erdő mellett estvéledtem, a Tavaszi szél, a Kis kece lányom témáira építkezve fogok improvizálni – tudtuk meg a tervekről.

– Dolgozom azon, hogy soproni, térségi utalás is legyen a műsorban, például a Tűztorony harangjátékának dallama is megjelenjen. Szándékom szerint a műsorban az lesz a különleges, hogy a dallamokon túl elviszem a Kárpát-medencei lelket, életérzést. Láttatni szeretném, hogy Magyarországon nemcsak fantasztikus klasszikus zenészeink vannak, hanem van olyan improvizatív zene, ami vetekedhet az amerikai jazzel – árulja el céljairól Varga Gábor.

– A karrieremben a Carnegie Hallban való szereplés egy olyan pedigrét jelent, ami után a világon egyetlenegy koncertterem sem fogja bekérni tőlem a referenciákat, a pályám egyik lendkereke lesz ez a fellépés. De emellett szól az alázatról is, hiszen hatalmas felelősséget is jelent magyar és soproni zongoristaként zenélni ezen a színpadon – avatott be a fellépéssel kapcsolatos gondolatai­ba a művész.

Varga Gábort hazai rajongói is láthatják-hallhatják: június 18-án, szombaton a fertőrákosi Barlangszínházban, Bartók Béla A csodálatos mandarin és Ravel Bolero című legendás szerzeményeire készült táncművek zongoristájaként Bogányi Gergellyel, Boros Misivel és Binder Károllyal közösen lép fel.

Varga Gábor a legszebb magyar népdalok témáira improvizál a novemberi amerikai koncertturnén.