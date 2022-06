Jellemzően egyedül élő, 70–90 éves idősek a célpontjai annak a csalástípusnak, amelyet a köznyelv „unokázósnak” hív. Telefonon a kiszemelt áldozat hozzátartozójának – legtöbbször unokájának – adja ki magát a csaló, és azt állítja, bajba került baleset vagy tartozás miatt, és sürgősen pénzre szorul, amiért futárt vagy barátot küld. Akár egy telefonkönyv is elég arra, hogy az elkövetők áldozatot válasszanak. A rendőrség, számos nyugdíjasklub és idősek ellátásával foglalkozó intézmény segít az áldozattá válás megelőzésében.

A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya felhívja a figyelmet arra, hogy a családi kapcsolattartás és sok beszélgetés a legalkalmasabb az ilyen esetek megelőzésére. Érdemes megkérni az időseket, hogy ha ilyen hívásuk érkezik, akkor ne maguk cselekedjenek, hanem értesítsék a legközelebbi rokont vagy kérdezzenek vissza. Egy biztonsági kérdést is feltehetnek a hívónak, például, hogy mikor találkoztak utoljára.

Ne hagyják magukat sürgetni, ha nem esnek pánikba, akkor könnyen megbizonyosodhatnak a hívó személyéről és elbizonytalaníthatják azt, aki rossz szándékkal keresi őket. Gyanús idegenek látogatása vagy áldozattá válás esetén segít, ha minél több részletre emlékeznek, rendszámra, személyleírásra, autótípusra.

Ha megtörtént a bűncselekmény, mielőbb hívják a 112-es segélyhívó számot! Az utóbbi években több nyomozás vezetett eredményre: mind ékszereket, mind pénzt sikerült lefoglalni magyarországi és külföldi elkövetőktől is.

Tanítani kell a gyanakvást

Gönyűn a polgárőrség bevonásával és a rendőrség kis videóival igyekeznek felhívni az idősek figyelmét a veszélyekre.

– Fontos sűrűn elmondani az időseknek, hogy ne bízzanak meg bárkiben – mondja Pákozdi Ramóna a gönyűi szociális alapszolgáltatási intézmény vezetője, aki elárulta, hogy volt már a klubban is olyan, akitől unokájára hivatkozva igyekeztek pénzt kicsalni, ám szerencsére időben gyanút fogott.

– Nagyon nyitottak és kommunikatívak az idősek. Tanítjuk, hogy egy kis tartás, egy kis kérdőjel mindig legyen ott bennük. Ilyen hívás esetén fontos, hogy ne csak az beszéljen, aki hív, kérdezzünk vissza! Ezzel valószínűleg el tudjuk bizonytalanítani azt, akinek nem tiszták a szándékai.

Véleménye szerint a családtagok figyelme és jelenléte az idős életében rendkívül fontos a csalások megelőzésében.

Szalai Lászlóné Adél, a kistérségi szociális intézmény vezetője mutatja a gondosórát a téma iránt érdeklődő időseknek. Fotó: Csapó Balázs

A mosolyéhség teszi őket kiszolgáltatottá

Közösségbe járni kulcsfontosságú lehet Szalai Lászlóné, a téti kistérség gyermekjóléti szociális intézményének vezetője szerint.

– Az időseknek nagyon fontos a beszélgetés, a simogatás és a mosoly, amire a fiatalok nem érnek rá, mert dolgoznak. Ezt használják ki a csalók. A megelőzés a lényeg: segít, ha minél több idős jár közösségbe. Erre elindították például az örömtánc-oktatást, amit a kistérség összes falujában lehetővé tettek. A társasági élet mellett a mozgást és a mentális egészséget is segíti.

– Ez a generáció abban nőtt fel, hogy szépen, illedelmesen válaszolni kell, ha kérdeznek. Ezért tanítom nekik, hogy nem hiszünk el mindent, sőt, a testbeszédre is fel szoktam hívni a figyelmüket, hogy időben gyanút fogjanak. Kilencvenéves anyukámnak is kellett mondanom, hogy telefonon ne adjon információt senkinek.

Hasznos eszköz

Az intézményvezető szerint a szakemberek összefogására van szükség a prevencióban.

– Kéthavonta megbeszélésre hívjuk a kistérség összes fenntartóját, de még a postásokat is sokszor bevonjuk, mert ők mindenkihez eljutnak és látják, ha az idős például nem vitte be a postáját a ládából. Mindenkinek segítünk a gondosóra igénylésében is, mert nagyon hasznos eszköz. Ha én megyek ki egy időshöz, odaíratom a telefonja mellé a legfontosabb telefonszámokat, elöl a 112-vel.

Mindezek mellett Szalai Lászlóné hasznosnak találja a polgárőrség és rendőrség szóróanyagait, és úgy látja, rendkívül bevált a gondosóraprogram a térségben.

GondosóraAlanyi jogon, ingyenesen kérvényezhető eszköz minden 65 éves kor feletti magyar állampolgár részére. Az óra gombnyomásra jelzést küld a diszpécserközpontnak, ami felveszi a kapcsolatot az előre egyeztetett kontaktszeméllyel vagy szükség esetén a vészhívó központtal. Az óra viselője hallja és válaszolni is tud a diszpécserközpontnak. A gondosórát hozzátartozónk számára internetes regisztrációt követően futár viszi ki. Kezelése egyszerű, az aktiválásra és a töltésre kell mindössze figyelmet fordítani.