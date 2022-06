Sűrű elfoglaltságot biztosítanak a csillogó díszek Éva néninek, sóval, ecettel vagy Sidollal pucolja a tárgyakat, na és persze nótás kedvvel. Saját serlegei is ott sorakoznak a polc alján, amelyeket népdalénekléssel és tekézéssel érdemelt ki, az érmeket már ki sem rakja. – Drága uram csinálta a kis polcokat ide. Hatvanéves házasok leszünk ősszel, de még tűri a hóbortomat – nevet férjére pislogva Török Sándorné Mozgai Éva, aki aktív korában 35 évig volt a közeli orvosi rendelő asszisztense.

Pecsétnyomó, picurka játék varrógép és kávéőrlő is sorakozik a polcon: évtizedek óta gyűjtöget. A legtöbb darabot megfeketedve, elkékülve szerezte a piacon fillérekért: osztrák lomtalanításokból hozták az árusok.

– Itthon elköszöntem, hogy megyek templomba, kis uram meg megkérdezte, mit prédikált a pap. Én pedig bevallottam, hogy nem tudom, mert kimentem a piacra. Jól tudok alkudozni, de nem is igen kellett, a lomisok nem tudták az értéküket. Van, aki kipakol az asztalra szép megtisztított sárgaréz műtárgyakat, ha ott venném, az horribilis lenne. Emezek pedig megkérdik, mennyit adok érte. Mindet ezer forint alatt vettem, de volt, amit két- meg háromszáz forintért. De nem is az értékre mentem, csak sárga legyen és réz. De Szász Endre-képet is vettem már ott háromszáz forintért.

– Sárgarézből van a pipakupakom és ezzel szédítem a ró- zsámat – énekli, mikor arról kérdezem, van-e sárgarezes nóta. Nem tudja megmondani, miért épp ez az anyag lett a szívének kedves. – Nem értem én se, de olyan boldog vagyok tőlük, van, hogy naponta többször megnézem őket. Nem tudom, mi lesz majd a sorsuk, szoktam a családnak viccelni, hogy engedjék le velem a sírba, mert ott lesz időm pucolgatni.