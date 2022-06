A szervezők már a legapróbbakra is gondoltak, de a nagyobb gyermekek is számos lehetőség közül válogathattak: a játszótér eszközei mellett csúszda a dombról, vízi gömb, eurobungee, mobil kalandpálya, légvár, óriáscsúszda, sumo birkózás, hajóhinta, lovagi torna, kalózlétra, dióágyú, ötödölő, fa körhinta, óriás jenga, játszóház, óriás malom, paintball lövölde, tűzoltóautó bemutató, arcfestés és csillámtetoválás is fogadta őket, de minden gyermek a Dr. Oetker jóvoltából finom palacsintákat is falatozhatott. A színpadon fellépett a Hold Színház, artista és zsonglőr mutatványosok szórakoztattak, a Belvárosi Betyárok koncert után óriásbuborék show és a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes zárta a sikeres programot.