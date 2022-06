A városismereti sétákon már megtapasztalt hatalmas érdeklődésen túl a Jereván lakótelep – városrész – még felfedezetlen értékeinek sokasága az, amelyeket minden, a városát szerető polgárnak jó megismerni – mondta el Tóth Éva, önkormányzati képviselő, a szervező, Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke. Az külön hozadéka a népszerű közösségi rendezvénynek, hogy számos, személyes történet, sőt dokumentum is a felszínre kerül a közönség részéről.

A többi városrészhez hasonlóan a Jereván számos szépséget, kincset, nagyszerű történetet, kötődést kínál. Öröm látni, hogy távolabbi városrészekből érkezők is értékelik az utóbbi évtizedben ekövetkezett

változást, amelynek köszönhetően országos viszonylatban is méltán tartják a lakótelepek között különlegesen jó és szép helynek a soproni Jerevánt- tette hozzá az elnök.