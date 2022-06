A Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. területén működő friss és progresszív szemléletű kiállítóhely nemcsak a nemzetközi művészeti szcéna legfontosabb szereplőivel működik együtt, de céljuk a régió legtehetségesebb fiatal alkotóinak támogatása is.

Maurer Dóra 85. születésnapja alkalmából nyíló Térfestés című tárlat július 30-ig látható a győri Torulában.

A 136 éves győri szeszgyár képzőművészettel való kapcsolata nagy múltra tekint vissza: a gyár egykori tulajdonosa August Lederer osztrák iparmágnás igazi műpártoló volt, aki szoros kapcsolatot ápolt a bécsi szecesszió művészeivel, Gustav Klimttel és Egon Schiele-vel is. Utóbbi gyakori vendég volt a gyártulajdonos győri otthonában, de Lederer a szeszgyár egyik csarnokát is Schiele rendelkezésére bocsájtotta, ebben a műteremben készültek Lederer egyik fiát és a győri „Kecskelábú” hidat megörökítő képek.

A Torula Művésztér

A Schiele által használt műterem a második világháború alatt megsemmisült, de a gyár egyik, ipari termelésre nem használt csarnoka most is képzőművészeti alkotásoknak ad otthont. A hatvanas évek közepétől a kilencvenes évek elejéig itt működött az ország első ipari méretű torulaélesztő-gyára, innen kapta nevét az alapítványi fenntartásban működő művésztér is, mely a hazai kortárs művészeti intézményrendszer egyik legfrissebb, és egyben legprogresszívebb szereplője is. A Torula célkitűzése, hogy Bécs-Pozsony-Budapest kulturális háromszög meghatározó kortárs művészeti kiállítóterévé váljon. Nemcsak műtermet biztosítanak a régió pályakezdő alkotóinak, de bemutatkozási lehetőséget is, mindeközben a nemzetközi képzőművészeti szcéna legnagyobbjaival, köztük Maurer Dórával működnek együtt.

Maurer Dóra 1982-ben Dieter Bogner művészettörténésztől kapott megbízást az ausztriai Buchberg kastély toronyszobájának „kifestésére”. A konceptuális geometriával, színelmélettel foglalkozó művész matematikai alapokon nyugvó módszerével illuzionisztikus teret hozott létre a boltíves toronyszobában, ahol a hideg-meleg színek kereszteződése a padlótól a plafonig beterítette a falakat, de a racionális szerkesztési szabály ellenére egy különleges, szakrális tér született meg.

Ez a mű is hozzájárult Maurer Dóra nemzetközi ismertségéhez, de a Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas művész azóta a kortárs képzőművészet megkerülhetetlen alakjává vált. A világ egyik legfontosabb, kánonképző művészeti intézménye, a londoni Tate Modern, mely több alkotását is őrzi, 2019-ben önálló, retrospektív kiállítást szentelt Mauer öt évtizedes múltra visszatekintő életművének; magyar képzőművészek közül senki nem kapott még erre lehetőséget. A magyar-osztrák állampolgárságú festő sokáig második otthonának tekintette Bécset, ahol jelenleg az osztrák főváros egyik legmagasabb épületét, a Ringturmot is az ő alkotása, a négyezer négyzetméteres Együtt című munka borítja.

Maurer Dóra a buchbergi missziót legutóbb a Ludwig Múzeumban 2008-ban megrendezett Szűkített életmű című kiállításán idézte fel. Azóta nem készített helyspecifikus installációt, ilyen grandiózus alkotásra pedig az eredeti mű keletkezése óta nem vállalkozott, ezért is különösen figyelemreméltó a győri Torula Művésztérben június 11-én – a művész 85. születésnapján – nyíló Térfestés című kiállítás. A színek és azok egymásra hatása, a fényekkel és az eltolódásokkal való játék, a mozgalmasság jellemzi ezt a munkát is. Maurer Dóra az 1982-es buchbergi festés részleteit filmen dokumentálta, mely egy grafikai mappával együtt szintén látható lesz a tárlaton.

Az egyedülálló installációra reflektálva a magyar divatmárka, a NUBU vezető tervezője limitált számú, 4 különböző termékből álló kollekciót tervezett. A kollekció darabjai printelt pólók és táskák, amelyek a kiállításon és a NUBU üzleteiben és webshopján is megvásárolhatóak a kiállítás ideje alatt. A kiállítás nyilvános megnyitó eseménye június 11-én szombaton 17:00 órakor lesz, melynek Facebook eseménye itt található.

Az egyik különleges póló

A kiállítás július 30-ig az alábbi időpontokban ingyenesen látogatható: szerdától péntekig 15.00-19.00 és szombaton 11.00-19.00 között.

Cím: Torula Művésztér, Budai út 7, Győr 9027

Bővebben Maurer Dóráról

Maurer Dóra Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas művész 1937-ben született Budapesten. 1968-tól magyar-osztrák kettős állampolgárként vállalt szerepet a magyarországi neoavantgárd nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítésében. Művészetszervezői tevékenysége mellett művészetpedagógiai munkássága is jelentős.

A hetvenes évektől kezdve rendszeresen állít ki jelentős nemzetközi tárlatokon, az utóbbi években szerepelt többek között a párizsi Centre Pompidou (Promises of the Past, 2011), a chicagói The Art Institute (Light Years: Conceptual Art and the Photograph, 1964–1977, 2011), a New York-i MoMA (Transmissions. Art in Eastern Europe and Latin America 1960 – 1980, 2015), valamint a londoni Tate Modern (Performing for the Camera, 2016) csoportos tárlatain, utóbbi helyszínen 2019-ben nyílt meg önálló retrospektív kiállítása, amely egészen 2021-ig volt látogatható. A Kunsthalle Bielefeldben jelenleg is látogatható So Sehen und Anders Sehen című önálló tárlata, művei megtalálhatóak többek között az Art Institute of Chicago (Chicago), a Centre Georges Pompidou (Párizs), a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (Budapest), a Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum (Budapest), a Metropolitan Museum of Art (New York), a Museum of Modern Art (New York) és a Tate Modern (London) gyűjteményében.