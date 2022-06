Még több programért kattints a folyamatosan frissülő programajánló oldalunkra!

Múzeumok Éjszakája: Győr, Sopron, Fertőd, Csorna, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma

Győr

Apátúr-ház

Az épület zárása: 24.00

17.00–20.00 Mester tér – utcaszínház és játéksor a Karzat Színház közreműködésével

18.00–18.45 A rendtartás a dolgoknak éltető lelke – dr. Nemesné dr. Matus Zsanett PhD főmuzeológus előadása

19.00–19.45 Az Apátúr-ház barokk díszterme – Székely Zoltán múzeumigazgató,

művészettörténész előadása

20.00–21.00 „Mesél a Bécsi Erdő„ – az Európa Koncert Szalonegyüttes szerenádestje

21.00–21.15 Ágyúlövés-imitáció – katonai hagyományőrző bemutató

21.30–23.00 Búm elfelejtésére – régi magyar énekek szerelemről és mulatságról. A Musica Historica együttes borbemutatóval egybekötött koncertje. Esőhelyszín: díszterem.

Esterházy-palota

Az épület zárása: 24.00

18.00–19.00 Tárlatvezetés a Zsidó esküvő című időszaki kiállításon

19.00–23.00 Kód -Ját(s)sz-ma – kódkereső játék a régészeti kiállításban

19.00–19.45, 20.00–20.45, 22.00–22.45 Sírhalomtól halomsírig – őskori temetkezési rítusok – Czigány Dávid régész, főmuzeológus és Ujvári Ferenc régész, muzeológus tárlatvezetései

19.30–21.00 Ephemere – az Ephemere egy hivatalosan 2020-ban alakult formáció, melynek magja két énekes, Caussanel Izabella és Orbay Lilla. A koncert szünetében kóser borkóstoló Nagy Róbert bortörténész, borász előadásában.

21.15–22.00 A háromezer éves farádi temető a késő bronzkor idejéből – Czigány Dávid régész, főmuzeológus előadása

Fruhmann-ház

Az épület zárása: 22.00

18.00–20.00 Agyagmíves IPARkodás – agyagosfoglalkozás gyerekeknek

19.00–20.00 Egy közép-európai sikertörténet: a cserépkályha – a gyári kályhakészítés

virágkora az Osztrák-Magyar Monarchia idején – dr. Paál Zsuzsa PhD muzeológus előadása

20.00–21.00 A Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület táncháza

21.00 Győr legnagyobb fazeka – fazekasremekek 1874-ből

Kreszta-ház

Az épület zárása: 22.00

18.30–19.15 és 21.00–21.45 Az újrarendezett Kovács Margit Állandó Kiállítás – Pápai Emese művészettörténész kurátori tárlatvezetése

19.00–21.00 Nyomozz a szobrok között! – térképes nyomozójáték gyerekeknek

Magyar Ispita

Az épület zárása: 22.00

17.00–18.00 Schwéger Zsófia Belső tér című kiállításának megnyitója

19.00–22.00 Tűzzománc-foglalkozás

19.30–20.00 A Magyar Ispita épületének bemutatása Ritly Jenő gyűjteménykezelő vezetésével

21.00–21.45 A Váczy Péter-gyűjtemény gyöngyszemei – Fülöp Szabolcs segédkönyvtáros

tárlatvezetése

Püspöki Udvarbíróház

Az épület zárása: 23.00

18.00–18.45 Borsos Miklós, az ezerarcú művész – Turzai Erika Anna múzeumpedagógus tárlatvezetése

18.45–19.20 és 20.00–20.30 Győr a haza szolgálatában – pillanatképek a győri hadiipar múltjából – Nagy János múzeumpedagógus tárlatvezetése

19.00-20.00 Borsos Miklós, az ezerarcú művész – Major Lilla múzeumpedagógus tárlatvezetése

20.30-21.30 A múlt szövedékei – életképek a győri textilipar történetéből – Cserhalmi Zoltán történész, muzeológus előadása

21.30-23.00 Találd meg az útvesztőbe rejtett Borsos-kincseket! – művészeti társasjáték

felnőtteknek, diákoknak

Várkazamata-Kőtár

Az épület zárása: 24.00

18.00–19.00 Történelmi divatbemutató

19.30 Utazás a római mitológia és vallás földjére – Hargitainé Bartha Annamária történész-segédmuzeológus tárlatvezetése

21.00 Ércnél maradandóbb – Hargitainé Bartha Annamária történész-segédmuzeológus

tárlatvezetése

22.00 Szexualitás a Római Birodalomban – Mosoni Molki régész előadása (18+)

23.00 Utazások halálon innen és túl – Hargitainé Bartha Annamária történész-segédmuzeológus tárlatvezetése

18.00–23.00 Római mozaik készítése – Ács Viktor bemutatója. Római ékszerek – Pintér Attila ékszerkészítő bemutatója

18.00–23.00 Fotósarok: Öltözz te is római viseletbe! | Kincskereső játék gyerekeknek |

Kézbe vehető tárgymásolatok

Zsinagóga

Az épület zárása: 22.00

18.30–19.15 Ország Lili művei – zenés tárlatvezetés a Vasilescu-gyűjteményben – tárlatvezető: Pápai Fruzsina Menta muzeológus, közreműködnek: a Széchenyi István Egyetem Művészeti

Karának növendékei.

19.30-20.30 és 21.00-22.00 A zsinagóga kettős kupolájának megtekintése Szabadvári Attila grafikusművész vezetésével. A kupola két turnusban látogatható, előzetes regisztráció

szükséges 2022. 06. 23-ig a következő címen: [email protected]

Információk a helyszínekről és a belépőjegyekről: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,

9022 Győr, Liszt F. u. 11. (főépület), tel.: +36-20/425-2572, www.romer.hu.

Sopron

A Soproni Múzeum idén öt helyszínnel csatlakozott az országos programhoz: a Lenck-villa, a Központi Bányászati Múzeum, a Macskakő Gyermekmúzeum, a Pékmúzeum és a Tűztorony várja majd este hattól a látogatókat. Ismerjék meg újragombolt hagyományainkat és legyen egy kulturális élményekkel teli estében részük!

A soproni nyáreste központi múzeumi helyszíne idén is a Lenck-villa (Deák tér 1.).

18.00: Rendhagyó tárlatvezetés Török Krisztinával és Bognár Lászlóval a villa kerítéskiállítása mellett Megelevenedő ének-képek címmel.

19.00: Tóth Imre múzeumigazgató megnyitója. Mrenka Attila régész Sopron-Várhely településtörténeti kutatásait bemutató előadása.

19.30: Kis had- és béketörténet a történész-múzeumigazgatótól Zubbonyok újragombolva címmel

20.30: Gasztrotörténeti érdekességek Erdeiné Kuslics Katalin Ínyencségek a századfordulóról című előadásában

21.00: A Lenck-villa Kamaraegyüttes fiatal tehetségeinek koncertje

22.00 Bolodár Zoltán Retro-Sopron sorozata a polgári tradíciókról

Központi Bányászati Múzeum (Templom u. 2.)

„Miénk a bánya!” barangolós játék. Egy feladatlap segítségével a múzeumhoz és a magyar bányászathoz köthető soproni helyszíneket járhatják végig egyénileg az érdeklődők.

18.00: Szemán Attila főmuzeológus a „Jó szerencsét!” köszöntés eredetéről és történetéről mesél

19.00: Ifj. Nemes András előadása “Selmeci hagyományok régen és ma” címmel

Macskakő Gyermekmúzeum (Szent György u. 12.)

18.00: Átváltozás. A Mivé lettél, régi ruhám? kiállítást Rokob Csaba nyitja meg. A tárlat augusztus 28-ig látogatható keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óra között a Macskakőben.

Tűztorony

A Tűztoronyból idén éjfélig pillanthatnak majd le a belvárosra, a torony délelőtt 10 órától várja a látogatókat, a karszalag 18.00–23:30-ig teszi lehetővé a bejutást.

Az éjszaka során a Soproni Múzeum valamennyi programja karszalag megváltásával látogatható. A karszalagok a Múzeumok Éjszakáján a Lenck-villában, a Macskakő Gyermekmúzeumban, a Központi Bányászati Múzeumban és a Tűztoronyban vásárolhatóak meg 1500 Ft/fő áron, 14 év alatt ingyenes a belépés. A Múzeumok Éjszakájának részletes programját megtalálják a www.sopronimuzeum.hu oldalon.

Mosonmagyaróvár

Hansági Múzeum – Cselley-ház

18.00: A Habsburg-kripta titkai. Tárlatvezetést tart: Géczi Tamás közönségkapcsolati munkatárs.

19.00: „Szellemidézés a képtárban". Misztikus séta a Gyurkovich-gyűjtemény festményei közt, ismert magyar alkotók szellemének megidézése – avagy „férfi festők női szemmel” – a Csütörtöki Szalon versmondókör közreműködésével.

20.00: Sörkészítés egykor és ma. Gasztronómiai bemutató és sétáló kóstoló a Borháló Óvár közreműködésével.

Hansági Múzeum – Mosonvármegyei Múzeum

16.00–18.00: Családi programok: gasztronómia, gyermekprogram, kreatív foglalkozás.

18.00: Kincskereső kisködmön – zenés mesejáték az Apnoé zenekar interaktív előadásában. Móra Ferenc öröklétű tanmeséjének újragondolása Lackfi János dalszövegeivel.

19.30: Terítéken a város – Legendás mosonmagyaróvári vendéglők. A múlt század emblematikus magyaróvári vendéglátóhelyeit bemutató kiállítás. Köszöntőt mond: Pausits István önkormányzati képviselő, Mosonmagyaróvár önkormányzata. A kiállítást megnyitja: Martinschich Balázs történész-muzeológus. Közreműködik: Csáky Krisztina és Alasztics Balázs.

20.00: Főző Show Kocsis Bálint mesterszakáccsal.

20.30: Táplálkozás-tárolás-temetkezés, avagy a régészeti korú edények sorsa. Németh Veronika régész előadása.

21.15: Legendás mosonmagyaróvári vendéglők nyomában – Martinschich Balázs történész-muzeológus tárlatvezetése a „Terítéken a város – Legendás mosonmagyaróvári vendéglők” című időszaki kiállításon.

22.00: Bárzene. A győri Hoppáré zenekar koncertje.

Csorna

Csornai Múzeum

21.00: Sol Invictus – A legyőzhetetlen Nap. Múzeumigazgatói köszöntő, majd a Múzeumok Éjszakájának és a Szent Iván-éjnek rövid bemutatása, szellemi ráhangolódás.

21.30: Tűzzsonglőrök – a Lángoló Ördögök tűzzsonglőrcsoport látványos, hangulatos bemutatója a Szent Iván-éj jegyében.

22.00: Pántlika táncbemutató. A Pántlika néptáncegyüttes rábaközi hagyományú tűztánca.

22.30: Közösségi tánc, tűzugrás. A közönség bevonásával a Pántlika néptáncegyüttes vezetésével közösségi tűztánccal idézzük meg a Szent Iván-éj hagyományait, majd az ősi tradíciókra visszanyúló tűzugrással minden bátor vállalkozó nyomatékot adhat kívánságainak.

22.45: Kívül-belül Múzeum: interaktív pantomimjáték. A pantomímművészek a közönség bevonásával különleges, folyamatosan változó nézőpontból mutatják be az állandó kiállításokat, és egyfajta görbe tükröt tartanak a látogatók elé.

Fertőd-Eszterháza

17.00–24.00

Újragombolt hagyományok

Időtartam: 17.00–24.00

Kastélypark

18.00: A Veszprémi Légierő Zenekar koncertje, kastélypark.

Díszudvar

LED-mécsessel kivilágított szökőutak, fotófal és szelfikeret.

Haydn Terem

Esterházy „Fényes” Miklós köszöntője. Fertődi Esterházy-kastély – nyári ebédlő, sala terrena, 20 percenként induló tárlatvezetések – korabeli élőképek, barokk verspercek.

19.00, 21.00 Moderntánc-performance – Poór Enikő táncpedagógus és növendékei

Cziráky Margit Rózsakert és Rózsaház

17.00–22.00: „Rózsakerti varázslatok” – vezetett séták

Franciapark és Pál-major

17.00–22.00: Utcazene, íjászbemutató, kültéri madárbemutató, kisállat-simogató, lovas hintózás Elysiumba – a program külön díjas

Nyugati kastélyszárny

17.00–24.00: Esterházy-képtár: Tóth Áron – szakmai tárlatvezetés 17.00 órakor

Levendulakert

17.00–20.00: Kézműves-foglalkozás és gyógynövénytúra – levendulazsákok, levendulabuzogány készítése, a levendula jótékony hatásai a gyógyászatban.

Esterházy-kávézó

17.00–24.00: Süteménykülönlegességek csak erre az alkalomra.

A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztráció: [email protected]

Jegyár: teljes árú: 3000 Ft/fő, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 1500 Ft/fő.

Pannonhalma

Orgonatúra a Pannonhalmi Főapátságban

06. 25., szombat, 19.00–19.30

Pannonhalmi Főapátság, főkapu

19.00: Vesperás a Szent Márton-bazilikában

19.30–21.00: Orgonatúra. Szent Márton-bazilika: nagy orgona és portatív orgona. Káptalanterem: barokk orgona és gyakorlóorgona. Gyilokfolyosó: harmóniumok. Főkönyvtár: Podkonicky-orgona.

Zárásként: rozés koccintás a főkapu melletti árkádok alatt.

Részvételi díj: 4000 Ft/fő.

Győr

Szent László Napok

06. 24–26., péntek-vasárnap

Aranypart

Szent László király emlékét Győrben nem csupán a bazilikában található herma őrzi, hanem a már hagyománnyá váló Szent László Napok rendezvénysorozat is. A látogatók egy középkort idéző időutazáson vehetnek részt.

Programok:

06. 24., péntek

20.30–21.30 Fáklyás-zenés felvonulás a Szelindek együttes zenei aláfestésével.

06. 25., szombat

11.00–12.00: Történelmi kosztümös felvonulás

19.00–19.30: Kassai Lajos lovas íjász

20.30–21.30: Győri Ördöglovasok

06. 26., vasárnap

16.30–17.00: Győri Ördöglovasok

18.00–18.30: Kassai Lajos lovas íjász

18.30–19.00: Győri Ördöglovasok

További programok: kézműves-kirakodóvásár, akciódús bemutatók, korhű gasztronómia, malacsütés, középkori előadások, állatsimogató, gyermekjátékok és egyéb gyermekfoglalkoztató programok.

Jaurinum Összművészeti Fesztivál

06. 24–26., péntek-vasárnap

Győri Nemzeti Színház

06. 24., péntek

Káptalandomb

21.00: Mindenkinek mindene – Apor Vilmos

Ősbemutató

Június 24-én, pénteken mutatják be először a Mindenkinek mindene – Apor Vilmos című előadást, mely a következő évad repertoárjában is szerepel. A darab Apor Vilmos életét mutatja be Dér András rendezésében.

Jegyvásárlás: elővételi regisztrációt követően a szervezési osztályon.

Nagyszínpad

16.00, 19.00 Miquéu Montanaro – Szakrális ösvény

Zenei és vizuális projekt

A projekt ötlete Hartyándi Jenőtől származik, amelyet a francia/okszitán muzsikus Miquéu Montanaro formált izgalmas, kb. 25, nagyon különböző zenei világokból jövő muzsikust megmozgató projektté.

Nyílt próba: 16.00 (ingyenes, regisztrációhoz kötött); előadás: 19:00.

06. 25., szombat

Káptalandomb

21.00: Mindenkinek mindene. Jegyvásárlás: elővételi regisztrációt követően a szervezési osztályon.

Nagyszínpad

21.00: Ferenczi György és a Rackajam táncháza

Ferenczi György és csapatának nemcsak zeneiségük, zenei hozzáállásuk egyedi, hanem az is, ahogy a kortárs versek mellett nagy klasszikus költőinkhez, például Petőfi Sándor verseihez nyúlnak. A látszólag ma már porosnak tűnő szövegek visszakapják eredeti, sokszor lázító jelentésüket. Ha Petőfi ma élne, bizton náluk énekelne…

Ferenczi György és a Rackajam: Június 25., szombat, 21.00.

Kisfaludy Terem

16.00: Válogatás a Mediawave Fesztivál szakrális filmjeiből

Az idén 32. évadát élő Mediawave, amely első 19 évét Győrben valósította meg, a világ szinte minden szegletéből rendre kap filmeket, amelyek közt számos szakrális témájú akad. A fesztivál tematikájához alkalmazkodva ebből nyújt át egy csokrot a filmkedvelőknek.

Ingyenes, regisztráció szükséges.

18.00: Könyvbemutató

Hartyándi Jenő–„Fotós” Nagy Péter: A film győri története

E könyvet két győri emigráns szerző jegyzi – Hartyándi Jenő és „Fotós” Nagy Péter. Kötetükkel tisztelegni szeretnének az előző évezred végi, sokrétű győri filmes világ szereplői, alakítói előtt, mielőtt azok emlékezete lassan szertefoszlik a digitális forradalom korában.

Ingyenes, regisztráció szükséges.

19.00: Kovács Zoltán Trió: Bachtól Bartókig

Jelenkori zenei adaptációk

A Jaurinum Fesztiválon elhangzó repertoár egy izgalmas zenei kirándulásra invitálja a hallgatóságot. Az együttes mottója: A változás örök stílusjegyei.

Padlásszínház

18.00: Álmom az Isten. Jáger András előadása – zenés, bábos verselés.

A színen – valahol „az emberélet útjának felén” – egy pad. Ide érkezik egy vándor, és monológjában Ady, Babits, Faludy, József Attila, Juhász Gyula, Keszei L. András, Pilinszky, Tóth Árpád, Sütő András gondolatai fonódnak egybe az elmúlt évtizedek ismert rockdalaival.

06. 26., vasárnap

Kisfaludy Terem

10.00: „Fényt hagyni magunk után...”

Versmondó verseny és rövidfilmes verseny. A Versmondók Egyesülete és a Győri Nemzeti Színház által meghirdetett versmondó verseny és rövidfilmes verseny. A program zárt körű.

Nagyszínház

14.00: Isten bolondja – Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó előadása.

15.30: Gála és eredményhirdetés

A versmondó verseny és a rövidfilmes verseny eredményhirdetése. Ingyenes, regisztrációhoz kötött.

A rendezvény programjaira jegyek a www.gyoriszinhaz.jegy.hu oldalon vásárolhatók.

SÉTA

Nők a győri éjszakában – Boszorkányok, furcsaságok, pajzánságok történetei

06. 23., csütörtök, 18 óra

Győri levéltár (Rákóczi u. 1. )

A boszorkányhit, a nőgyűlölet, a XVI–XVIII. század boszorkányperei, az ördöggel való cimborálás „dokumentált esetei” sokak kíváncsiságát keltették már fel. Egy misztikus világról, megváltozott női szerepekről lebbentjük fel a fátylat dr. Bagi Zoltán, a Győri Városi Levéltár igazgatójának segítségével.

A program részvételi díja: 4000 Ft, kedvezményes jegyár (diák, nyugdíjas, pedagógus): 3.000 Ft.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

„Az ismeretlen Győr” ingyenes tematikus városnéző séta

06. 24., péntek, 17 óra

06. 25., szombat, 16 óra

Győri levéltár (Rákóczi u. 1. )

A Győri Városi Levéltár 2020-ban elnyerte a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01588 Az ismeretlen Győr. A város még létező és már eltűnt építészeti emlékei című pályázati projekt támogatását. Ennek keretében 15 ingyenes tematikus túra indul, amely a város még létező és már eltűnt építészeti emlékeit mutatja be.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink, [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Exkluzív látogatások a győri bencéseknél

06. 25., szombat, 9.30

Széchenyi tér, Mária-oszlop

Ezen a programon azokat várjuk, akik szívesen fedeznek fel a látogatók szeme elől elzárt szépségeket, rejtett kincseket. Városunk egyik legértékesebb "ékszerdobozát", a bencés épületegyüttest ismerhetik meg vendégeink ezen a sétán. Részvételi díj: 4000 Ft/fő; diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Egy csepp Itália Győrben

06. 24., péntek, 18 óra

Ezen a sétán Itália nyomait, emlékezetét idézzük meg idegenvezetőnkkel. A program részvételi díja: 4.000 Ft; diák, nyugdíjas, pedagógus: 3.000 Ft.

Bejelentkezés:

https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink, [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Naplemente-túra, hajós városnézés

06. 25., szombat, 19.30

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

Másfél órás városnézés kishajóval, az alkony fényeiben, a folyók városában. Részvételi díj: 6.000 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Bejelentkezés:

https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/naplemente-tura-a-folyokon-gyorben, [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Az időjárás függvényében a programváltozás jogát fenntartjuk!

Tekerj a Zöldbe! – avagy a Szigetköz újra élni fog

06. 25., szombat, 10.00–18.00

Audi-aréna

Kerékpártúra a nemrégiben elkészült Véneki Torkolati Műtárgyhoz. A túra részben kerékpárúton, részben kisforgalmú közúton halad.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell, a telefonszám, név és életkor megadásával. A túra könnyű, családbarát. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! Bukósisak használata erősen ajánlott, a KRESZ szabályainak betartása kötelező!

Jánossomorja

ZENE

Koncertek a zenepavilonban

06. 24., péntek, 18.00–23.30

A Garabonciás együttes népzenei koncertje.

06. 25., szombat, 17.00

Donyec István ütőskoncertje

Fúvós találkozások

06. 25., szombat, 17.00

Balassi Bálint Művelődési Ház (Óvári u. 1.).

,,Fúvós találkozások” címmel a Rubato Band és a Jánossomorjai Fúvós Egyesület zenekarának közös koncertje.

A koncertek ingyenesek, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők!

Kapuvár

CSALÁDI

VI. Végvári hagyományőrző napok

2022. június 24–26., péntek-vasárnap

Kapuvár – Várudvar, várárkok és nagyszínpad

Fővédnök: Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos

06. 24., péntek

17.00: A Rákócziak kora – előadás a Rábaközi Múzeumban. Előadó: Rátz Ottó Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjas mesterpedagógus

19.00: Ünnepi megnyitó

A csapatok köszöntése: Áder Attila, a Kapu Vára Hagyományőrző Egyesület elnöke, dr. Gadányi Károly, az MTA doktora, Hámori György, Kapuvár város polgármestere.

Koszorúzás a kapuvári hajdúszobránál

II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrának avatása

Köszöntőt mond: dr. Pintér Gábor, a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások képviselője, Bíró Péter, a Rákóczi Szövetség kapuvári szervezetének elnöke, Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség felügyelőbizottságának tagja, az oroszlányi helyi szervezet elnöke.

20.00: A bogyoszlói férfidalkör előadása

21.30: Felvonulás a Szt. Anna hídhoz: Vár–Fő tér–Szt. Anna híd–Fő tér–Vár útvonalon

22.00: Ütközet a Szt. Anna hídért

06. 25., szombat

11.00: Felvonulása a belvároson keresztül, csata a Rábapalota előtt: Vár–Fő tér–Szt. Anna híd–Fő tér–Vár útvonalon

14.00: Jánváry Zoltán és Hidán Csaba László A Végeken című könyvének bemutatója

14.30: A török végek íjászai – Hanyi Íjászok Hagyományőrző Egyesület, Múltunk és Jövőnk Hagyományőrző Egyesület

15.00: Kórustalálkozó a Rábaközi Művelődési Központban – Haydn Vegyeskar, Fertőszentmiklósi Pedagógus Nőikari Egyesület, süttöri Szent András-templom Kamarakórusa, Ars Camerata Kórus

15.30: Élő figurás sakkparti, közönség vs. hagyományőrzők – a Kapuvári Sakk SE közreműködésével

16.00: Tüzérségi bemutató – Falkonetta Kompánia, Tatai Seymenek

16.30: Gyerekcsata – Bajvívó Magyarok

17.00: Vivát huszár! – Batthyány Lovas Bandérium

17.30: Devsirme, a gyermekadó beszedése, avagy volt-e ilyen a hódoltságban –

Az Egri Félhold Hagyományőrei, Tatai Seymenek, Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület

18.00: Hagyományőrző Kelevézek – Magyar dalok

18.30: Csata a várárokban

19.30: Zoknicsata – a gyerekek bevonásával

Vár – Rockszombat:

20.00: Midnigth Rock

21.30: Patkó Rock

23.00: Végvári Disco – DJ Gevy

06. 26., vasárnap

9.00–12.00: A veteránok tisztelegnek – Veteránjármű-kiállítás és -szépségverseny

11.00: Hajdúk és muskétások díszsortüze – az elhunyt hagyományőrzők tiszteletére

12.00: A veteránjármű-szépségverseny eredményhirdetése

13.30: Tüzérségi bemutató – Északi Szabadhajdúk, Falkonetta Kompánia

14.00: A török világ lovasai – Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje

A bemutatók között zenél a Hagyományőrző Kelevézek

14.30: Kapuvár Város Fúvószenekarának előadása

15.00: Mezei csata a várárokban

Vár – Rockvasárnap:

16.00: New Horizon

17.00: Hoffersuli Sopron: Hopes és Timeless

Gyerekprogramok:

Pónicikli, íjászat, gyerekcsata, vívásoktatás szivacsszablyával, zoknicsata, arcfestés és csillámtetoválás, kézműves-foglalkozások, airsoftbemutató

Rajzverseny szombaton A mi városunk, Kapuvár vitézei címmel. Díjkiosztó szombaton 19.30-kor.

Kézművesvásár. Korhű keresztény tábor, török tábor és Szulejmán sátra várja a közönséget a várudvarban, mindhárom napon!

A Rábaközi Művelődési Központ és Muzeális Kiállítóhely (múzeum) pénteken és szombaton 10–18 óráig ingyenesen látogatható!

Minden program ingyenes!

Pannonhalma

Zene

Porta Akusztik: Bérczesi Róbert

06. 25., szombat, 19.00

Porta Étterem (Mátyás király u. 3.)

Bérczesi Róbert gitáros-énekes immáron harminc éve foglalkozik dalszerzéssel. Hogyha érdekel egy különös, mégis élhető és szerethető látásmód és szereted a kellemes melódiákat is, akkor mindenképpen nézd meg Robit élőben ezen a koncerten!

Jegyár: Pannonhalma Városkártyával 1200 Ft, normál 1500 Ft

CSALÁDI

Levendulaünnep

06. 25–26., szombat-vasárnap

Kézművesek udvara (Tóthegy 57.)

Minőségi finomságok, egyedi alkotások, kézműves-foglalkozások. Tűzzománc ékszerek készítése, korongozás, levendulabuzogány készítése (fizetős).

25-én 15 órakor meseelőadás kicsiknek-nagyoknak.

Családias vásár szeretettel fűszerezve.

Levél

László-napi búcsú

06. 25., szombat

Sportpálya és a Winetime sport bar & borterasz

06. 25., szombat

Retro Disco – muzsikál: DJ Bálint

06. 26., vasárnap

11.00: László-napi búcsúi szentmise a katolikus templomban. A szertartást Mikulyák László celldömölki lelkész celebrálja.

Fociünnep

15.00: Utánpótlás-cselbajnokság és ügyességi verseny. Nevezni lehet előzetesen és a helyszínen is Zabolay Gábornál.

16.30: Amatőr focikupa. Érdeklődés és nevezés: Zabolay Gábor, 06-70/229-4731.

18.00: Koszorúzás Tóth Béla és Izsó „Meni” Attila emléktáblájánál.

Utána: Eredményhirdetés.

19.00: Búcsúbál – zenél: Roby & Adél

A program alatt folyamatosan: büfé, popcorn, édesség, játék.

Mosonmagyaróvár

Szent Iván-nap a Lajtán

06. 24–25., péntek-szombat

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Evezd körbe Óvárt kivilágított hajókkal, csoportos Lajta-kör túravezetéssel! A túra hossza 10 km, időben kb. 3 óra.

Indulások: péntek 15.00, 19.00 és szombat reggel 8.00. Túradíj: 3500Ft/fő, legkésőbb 2022. 06. 23. (csütörtök) 12:00-ig.

06. 24., péntek

16.00–19.00: Arcfestés

18.00: Tűzgyújtás. Vacsora batyus jelleggel, jöttök, lesztek, hoztok, esztek! „Ha valaki eszik a tűzbe dobott almából, elkerüli minden betegség”

22.30: Tűzugrás „A tűz átugrása szerencsét hoz, háromszor kell átugrani, hogy elkerüljön minden baj. Ugranak a fiatalok egyedül, vagy párban is, hogy együtt maradjanak. A lányt a legény viszi át a tűzön, hogy megtisztuljanak, és amikor családot alapítanak, sok gyermekük szülessen” – tartja a népi hagyomány.

SzilVII. Aratófesztivál és II. Szili Nemzetközi Népzenei Fesztivál

06. 24–25., péntek-szombat