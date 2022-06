A gyűlésen elhangzott, a tavalyi év még mindig a COVID jegyében telt. A horgászlétszám összességében megyénkben stagnált, a korábbi 28.146 fős létszámról 27.671 főre csökkent a megyénkben állami horgászjegyet váltottak száma, melyből 22.042 fő tekinthető egyesületi tagnak (2020-ban a tagok száma 22.116 fő volt). A csökkenés elsősorban a határzár miatt elmaradó külföldiek miatt következett be. Tovább nőtt azonban a gyermekhorgászok száma, összesen 4.227 gyerek váltott tavaly horgászengedélyt. A tavaly januárban elindult online vizsgáztatás tapasztalatai pozitívak lettek. A kezdeti technikai problémákat sikerült megoldani és gördülékenyen folytak a vizsgák. Megyénkben 628 fő jelentkezett, 565 fő jelent meg, akik közül 515 fő (91%) tett sikeres vizsgát.

Sikeres volt az Országos Halőri Verseny és Találkozó, ahol megyénk halőri csapata az első helyen végzett (Dalmai Ottó, Hebedli Zoltán, Szemethy Péter).

- Ez is mutatja, hogy a halőri csapatunk szakmailag jól felkészült halőrökből áll. Tavaly folytatódott a törpeharcsa gyérítés a Mosoni-Duna holtágon. Érezhetően jelentősen kevesebb volt a törpeharcsa, a gyérítés során is csak 235 kilogramm került a varsákba, de a versenyeken is szinte alig kerültek horogra. Sajnos, valakik nem nézték jó szemmel a tevékenységet, hat darab varsát levágtak, amivel nagy kárt okoztak Szövetségünknek. A kormorángyérítés is folytatódott: 164 kormorán került puskavégre, ezáltal körülbelül 28 tonna hal menekült meg éves szinten – fogalmazott Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető.

A Szövetség számos pályázati lehetőséget ragadott meg és nyert el tavaly. A MOHOSZ által kiírt pályázatok során halőri ruházatot, kormorángyérítéshez lőszertámogatást, a horgásztáborokhoz, szakkörökhöz, versenyekhez támogatást, díjakat kapott, valamint halasításhoz nyertek el támogatást, összességében közel 8 millió forint értékben. Országosan huszonöt horgász egyesület nyert a Magyar Falu Programból, ebből hat Győr-Moson-Sopron megyei! A Városi Civil Alap pályázatán összesen tizennégy horgász egyesület nyert, ebből megyénkből egyedüliként a győri Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület.

- A megyei Szövetség tavaly mintegy 120 millió forint értékben telepített halat, zömében pontyot, de süllőt, csukát, harcsát, keszeget, compót, paducot és kecsegét is. Mivel a ragadozó halak alig elérhetőek a piacon, ezért a korábbi kétszázezer darab helyett 334 ezer darab előnevelt süllőt, 247 ezer darab előnevelt csukát és 200 ezer előnevelt harcsát vásároltunk – tette hozzá az ügyvezető.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége megfogalmazta a 2022-es fejlesztési terveket is. Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető szerint halaszthatatlan feladat lesz a tanyaház tetőfelújítása. Az idén nem nyertek a pályázaton és valószínűleg az árak jelentősen emelkedtek, de a munka most már halaszthatatlan. Szeretnének egy konténergarázst is vásárolni a tanyaházhoz, mert jelentős mennyiségű eszközt kell tárolniuk, amihez zárható helyre van szükségük. Az ősz folyamán kiemelték a stéget Ásványrárón, mert a hordók kilyukadtak és elkezdett elsüllyedni. Azóta a stég elkészült és visszakerült a helyére. Folytatni szeretnék a sólyázó létesítési programjukat, és meg kell vizsgálniuk egy sólya építésének lehetőségét Gönyű és Ács között, valamint az Ágrendszerben Denkpál alatt.

A szakmai program után leköszönő, horgászegyesület vezetőket is díjazott a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége. Díjat kapott Altrichter Lászlóné Magdi a megyei Szövetség nyugdíjba vonult ügyviteli munkatársa, Pánczér Erzsébet a Szigetköz HE leköszönő gazdasági felelőse, valamint Horváth Tibor a Győr-Gyárvárosi és Elektromos SHE tiszteletbeli elnöke.