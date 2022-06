Az esemény minden programja ingyenes.

⭕️ ART Piknik helyszínek:

1. Major (Pausa udvar)

2. Fő tér

3. Liget

⭕️ A rendezvény nyitvatartása:

Június 11. szombat: 12:00-21:00

Június 12. vasárnap: 12:00-19:00

● Kitelepülő Éttermek (Major, Fő tér):

🍽 Babel (Budapest)

🍽 Clarisse (Tura)

🍽 GUSTO13 Bistro & Delicate (Veszprém)

🍽 IKON (Debrecen)

🍽 ISZKOR (Mályinka)

🍽 John's Pub and Restaurant - Creative Kitchen (Keszthely)

🍽 Káli Gourmet Bistro & Delikatesse (Köveskál)

🍽 Lokal47 Étterem&Borbár (Kéthely)

🍽 PalKonyha, Panzió, Speiz (Palkonya)

🍽 Pausa Apátsági Kávéház (Pannonhalma)

🍽 Rózsakert Étterem (Esztergom)

🍽 NPK Beef (Budapest)

🍽 Szabadfi Szabolcs - Panificio Il Basilico (Szentendre)

🍽 Tölgyes Kúria - Riza (Káptalantóti)

🍽 VIATOR (Pannonhalma)

🍽 Zaandra Cake Studio (Győr)

● Kitelepülő Vendéglátók (Major, Fő tér):

🥂 Bortársaság

🥂 Mrs. Doubtfire Project

🥂 One Eleven Roastery

🥂 #ashtagNeszmély Neszmélyi Borvidék

🥂 Pannonhalmi Főapátság Pincészete

🥂 Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde

🥂 PH-Érték Pannonhalmi Borvidék

🥂 Vaskakas Sörfőzde

🥂 Vis Vitalis

🥂 Pausa Apátsági Kávéház

⭕️ Pannonkamra Termelői Piac az ART Pikniken (Liget):

📍 Június 11. szombat: 12:00-19:00

📍 Június 12. vasárnap: 12:00-19:00

⭕️ ART programok 🎨 (Liget, Major)

📍 Június 11. szombat (Liget)

👉12:00-19:00 24. Art Flexum Nemzetközi Művésztelep Kiállítása

👉14:00-15:30 Náray Tamás - Könyvdedikálás (Boook Kiadó stand)

👉14:30 Maurer Dóra: Térfestés c. Kiállítása a Torulában - bemutató beszélgetés

👉15:00 Art Garden workshop

👉16:00-17:00 Náray Tamás - Könyvbemutató & Pódiumbeszélgetés - Vendégünk: Náray Tamás szerző, Széplaki Péter Boook Kiadó ügyvezetője, Solymos Ágnes Eszter a kiadó művészeti vezetője

👉17:00 A 24. Art Flexum résztvevőinek bemutatkozása - Vendégünk: Borbély Máté és Krizbai Gergely (Krizbo)

📍 Június 11. szombat (Major, Pausa udvar)

👉14:00 Lazúr Műhely szabadtéri festés workshop

📍 Június 12. vasárnap (Liget)

👉12:00-19:00 24. Art Flexum Nemzetközi Művésztelep Kiállítása

👉12:00-19:00 Krizbo Pop Up kiállítás

👉13:00-14:00 Csalár Bence - A fenntartható divat könyvturné / dedikálás (Boook Kiadó stand)

👉14:00-18:00 Krizbo - szabadtéri installáció

👉14:00-15:00 Boook Kiadó és gasztronómiai irodalmi díjeső - Vendégünk : Széplaki Péter a kiadó ügyveztője

👉15:00 Építészet és közösségteremtés. Beszélgetőtársak: Terasz Csoport, CAN Architects, Közösség-Tér Település Program

👉16:00 Gyógynövénykertből a konyhába. Vendégünk: Bolvári István, a Pannonhalmi Főapátsági Arborétum kertészeti és parkfenntartási csoportvezetője

Moderál: Csapucha Adrienn (újságíró)

⭕️ Az MVM bemutatja ⚡️

Tessék! Beszélgetések

(Major, Pausa udvar)

📍 Június 11. szombat

👉14:00 Pohner Ádám (Iszkor)

👉15:30 Csillaglesen: Mészáros Ádám (Clarisse) Pesti István (Platán Gourmet Étterem)

👉17:00 Hlatky-Schlichter Hubert (Babel Budapest)

📍 Június 12. vasárnap

👉14:00 Cserháti Tamara könyvbemutató

👉15:30 Gyurik Gábor (Viator Apátsági Étterem és Borbár)

Moderál: Kitzinger Szonja (Magyar Konyha Magazin, felelős szerkesztő)