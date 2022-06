Az elmúlt évek nagyberuházásainak a sorából is kiemelkedik Kapuváron a Strand- és Gyógyfürdő fejlesztése. Tavaly előbb a gyermekmedencék, aztán nyár közepétől a gyógymedence is kinyitott. Mindkét egység teljesen új, automatizált gépészetet kapott. Az idei évben elkészült a sportmedence, hasonlóképpen huszonegyedik századi kiszolgáló gépészettel, így idén már mindhárom vertikumával nyithatott a kapuvári strand.

A nyitás szombatján sokan kilátogattak a fürdőbe. Új a gyepszőnyeg az új medencék mellett és a tavalyi korlátozott működés után kinyitottak a büfék, éttermek is. A nyár során még tovább bővül a gasztronómiai kínálat. A héttől elindulnak az vízi aerobik és gyógytornák a gyógymedencében és úszásoktatás kezdődik. A vízminőség mindegyik medencében a teljesen automatizált adagolórendszereknek köszönhetően a nap minden szakában kiváló.

- Az örömben üröm -mondta Németh D. László, a Kapuvári Strand és Gyógyfürdőt üzemeltető Kapukom kft. ügyvezetője, „hogy az első napon több tucat munkatársunk több heti munkáját és sok száz fürdőző vendégünk pihenését tette tönkre az ország és a kapuváriak vendégszeretetét élvező, de úgy tűnik azzal súlyosan visszaélő, papíron a háború elöl menekült, bár számomra inkább gazdasági kivándorlónak tűnő népes kárpátaljai família kulturálatlan viselkedése. A hasonló kellemetlenségek elkerülése érdekében már második nap strandőrséget kellett felállítanunk. Bevallom, ezzel korábban nem terveztünk. A házirendet megsértőket kizárjuk a szolgáltatásokból, hisz mások nyugalmát zavarják. A vendégek visszajelzéseire odafigyelünk, várjuk az észrevételeket, hisz ez alapján tudunk még jobb szolgáltatást adni a fürdőzőknek. Köszönjük egyben a szépszámú pozitív visszajelzést is, higgyék el, sok-sok erőt merítünk mi üzemeltetők és a felújításban részt vevők is ezekből a mondatokból.”

Tökéletes a vízminőség

A jegyárakat a közeli strandok árszintjén tartják, a visszajelzések alapján pedig máris új kedvezménytípusokat vezettek be. A környékbeli táborok gyerekközönsége szép számmal érkeznik strandolni és a környék cégeivel is nyitottak az együttműködésre.

A fürdőt többnyire kapuvári és környékbeli diákok munkájával teszik teljessé. A diákok jelentkezését pénztárosi, takarítói munkakörökben folyamatosan várják nyáron, hisz „fontos, hogy a fiataloknak hagyjunk elég szabadidőt a nyári szünetből arra is, hogy szórakozzanak és elkölthessék a nálunk keresett pénzt” – tette hozzá mosolyogva az ügyvezető.

Hámori György polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandfejlesztés nem zárult le. Az építkezések a nyáron is folytatódnak a strandon - legfőképpen a város gyógykútjáról érkező csőhálózat kiépítése zajlik jelenleg - ezért az építési területet elkerítették. A fókusz most a gyógyvizes medencéken van, amelyek közül a legnagyobb nyitva tart, ám a szezon után ennek a belső medencefelújítására is sor kerül. A másik két gyógyvizes egység rekonstrukciója tervszakaszban van. A zöldterület és kiszolgáló egységek, öltözők bővítése a termálvíz környezetében amint vége a szezonnak, indul. Ugyancsak a kivitelezőre vár az új csúszda megépítése, amit jövőre szintén birtokba vehet már az adrenalin-éhes közönség.