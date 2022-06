Immár kilencedik alkalommal, rendezték meg a „Tégy jót, varázsolj mosolyt!” országos, díjátadójával egybekötött kreatív gyerekpályázatát, mely idén is nemzetközire sikeredett. Közel 800 részvevővel, 1800 gyermek indult el óvodás kortól egészen a középiskolás korig a versenyen. Az óvodások és iskolások rajzokkal, festményekkel, videókkal, és egyéb technikákkal fejezték ki mit jelent számukra jót cselekedni, ezzel mosolyt csalni mások arcára.

A Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola "Szorgos méhecskék" diákjai, valamint a KOSZISZ Timaffy Endre Ált. Isk. és Tündérkert Óvoda dunaszigeti nagycsoportosai a „Legjobbak a jók között” kiemelt díjban részesültek. Az iskolát, az óvodát és a pedagógusokat is elismerés illeti, akik fáradhatatlan munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat.

Forrás: Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a mai gyors, időnként erőszakos és még háborúval is sújtott világunkban – melyek sajnos a pályamunkákban is olykor-olykor visszaköszöntek -, nekünk felnőtteknek felelősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, hogy a figyelmesség, a segítőkészség, az összefogás, barátságosság és egyéb pozitív értékek bizony fontosak az életben, valamint azt, hogy az igazi kapcsolatok és boldogság alapja az egymásra figyelés és a kölcsönös felelősségvállalás. Ezért is választotta az Alapítvány - Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom keretében - a 2022-es pályázat témájának a segítség és a jó cselekedetek fontosságát és felemelő, pozitív erejét.

Novák Antónia elismerően nyilatkozott az iskolákról, óvodákról, valamint a pedagógusokról, szülőkről is, akik áldozatos munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat, óvodásaikat, gyermekeiket. Az Alapítvány elnöke megköszönte annak a több, mint 70 vállalkozásnak a segítségét, amelyek ajándékokkal támogatták a pályázatot, a pályázat küldetését. Felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy valamennyi résztvevő gyermeket meg tudják jutalmazni.

Az Alapítvány következő országos kreatív gyerekpályázata, immár 10. alkalommal, 2022. augusztusában ismét útjára indul, témája továbbra is a pozitív értékeken alapul majd.