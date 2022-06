Adalékok az épület múltjáról

“Újraálmodott ingatlan, amely ismét a Belváros éke lett; ahol a múlt és a kortárs elemek egymással összhangban, harmonikusan jelennek meg. Egy olyan házban vásárolhat most lakást, amelynek igazi múltja van: az egykori nagy hírű Magyar Korona Szálló állt a helyén, amelynek a homlokzatán található szfinxeknek köszönhetően "szfinxes házként" is emlegetik Győr történelmi emlékeiben. Ez a XVII. sz. óta álló épület kiemelt jelentőségű műemlék, ahol a barokk és a klasszicista stílusjegyek is fellelhetőek. Az esztétikai renoválásnak köszönhetően egy patinás, nyolc lakásos társasházban lehet tulajdonosa egy régi értékeket megőrző, ugyanakkor modern otthonnak. A lakások 2022. második negyedévében kerülnek átadásra emeltszintű szerkezetkész állapotban.”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!