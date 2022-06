– Szakmai utakat szervezünk, igyekszünk minél több meghívást elfogadni és számos helyre eljutni, népszerűsíteni a höveji csipkét – kezdte Hövej polgármestere, Vargáné Molnár Zsuzsanna. Hosszú és nem teljes a listánk, pedig csak májustól kezdődően gyűjtöttük össze a megjelenéseiket. Ilyen volt a kiskunhalasi XXI. Nemzetközi Csipkekiállítás, melyre a hímző asszonyaik közül többen küldtek kézimunkákat, de csipkekészítési bemutatókat is tartottak.

– Győrben a Kult Utca a Király utcában programon helyet kaptak Véghné Lőrincz Ágnes gyönyörű kézimunkái, egyik csipkéje a New York-i Magyarok Házában is megtalálható egy állandó kiállításon. A bécsi Práterben az AchtUngarn rendezvény keretén belül a magyar népművészet bemutatásakor sem hiányozhatott a höveji csipke. A kiállítás mellett hímzésbemutatókat tartottunk, s láthatóak voltak Hrivnák Tünde höveji csipkével díszített ruhái is.

– Május végén Buharában, Üzbegisztánban a Nemzetközi Aranyhímző és Ékszer Fesztiválon a hazánkat képviselő négy alkotó között szerepelt dr. Tóthné Kőrösi Zsófia is, aki az aranyhímzés mellett a höveji pókolást is népszerűsítette. Június 3-án Jordánia fővárosában, Ammánban a Népművészeti Egyesületek Szövetsége egy divatbemutatót szervezett, a tervezők között szintén ott volt Zsófia, a Höveji Csipke Egyesület tagja is. A Közösségek Hete programsorozatban a Höveji Csipke Egyesület és a Höveji Csipkevarrók Köre közös eseményén hímzésbemutatókat tartottak a Csipke Múzeumban – sorolta Vargáné Molnár Zsuzsanna.

– A pünkösdöt néhány höveji csipkevarróval Szentendrén, a skanzenban ünnepeltük. A múzeum portáin a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő értékek képviselői mutatkoztak be, ezek közé tartozik a höveji csipkevarrás élő hagyománya is. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a hegykői Csipkeház tulajdonosával, mindig ajánljuk az érkező vendégeknek, hogy egyszer nézzék meg Szigethy Istvánné csodálatos kézimunkáit. Az ajánlás pedig kölcsönös. A höveji csipkekészítők több pályázaton, zsűrizésen is sikeresen szerepeltek, már korábban is készültek munkájukkal díszített ruhakollekciók, s a támogatott pályázatoknak köszönhetően hamarosan újabbakat is láthatunk.

Kapuváron, a művelődési központban szeptembertől júniusig minden hétfőn délelőtt tartja összejöveteleit a Höveji Csipke Egyesület, Hövejen pedig hétfőn délutánonként a Höveji Csipkevarrók Köre. Mindkét egyesület várja az érdeklődőket. Hövejen hamarosan hímzőtábor indul minden korosztály számára, de tanfolyamot tartanak ősszel Budapesten is.

– Az elmúlt időszakban Németh Hajnal Aurora is több esetben felhasználta a höveji motívumokat és a Montázs Kézműhely Egyesületnek is készülőben van egy olyan projektje, amelynek során minden alkotó a saját technikájával dolgozza fel a höveji pókolást. Nagy örömünkre egyre többen keresik fel a helyi Csipke Múzeumot, az őszre programcsomagokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülünk, de előtte még egy találkozót is szervezünk, bemutatva minél többet hazánk csodálatos kézimunkáiból. Fontos, hogy a höveji csipkevarrást és minden más kulturális örökséget megőrizzünk a jövő generációi számára. Az is lényeges, hogy találkozzanak az örökségek, értékek képviselői, erősödjenek a kapcsolatok, barátságok, s újak jöjjenek létre, egy igazi nagy közösséggé kovácsolódva.