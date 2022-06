A megmérettetésnek, mint korábban is a Nádorvárosi SHE adott otthont. Már reggel fél 7-től gyülekeztek a fiatalok, akik két korcsoportban 11 év alattiak kategóriájában és a 11-15 közötti kategóriában mérették meg magukat. Összesen huszonöt gyermek várta izgatottan a sorsolást, akik között a legkisebb négy és fél éves volt. Esőre állt az idő, a hirtelen lehűlés visszafogta a halak étvágyát. Nehezen indult a halfogás, de végül volt, akinél több ponty is szákba került és végül nyolc kilogramm feletti súlyt mutatott a mérleg. Voltak, akiknek csak kisebb halak érkeztek az etetésre, de végül mindenki türelmesen végighorgászta a három órát, és boldogan vette át a verseny végén az ajándékát. Ugyanis egyetlen kisgyermek sem távozott üres kézzel.

A gyermeknapi verseny helyezettjei:

11 év alattiak: 1. Kaszás Zalán, 2. Miletics Luca, 3. Hatos Dávid

11-15 év közötti: 1. Takács Ádám, 2. Henczi Kalas Zalán, 3. Hiba Melissza Laura