Aktív tagként Kiss Gábor mindig is szívén viselte az egyesület sorsát, majd az irányítását is átvette, miután 1985-ben elvégezte a parancsnoki képzést. Fordulópontokról, emlékezetes esetekről kérdeztük. Előbbire példaként említette az 1989-es évet, amikor is alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az egyesület, de kedves emlék számára minden elismerés, amivel megjutalmazták. A legutóbbit Lakitelken vette át a Magyar Tűzoltó Szövetség nevében Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagytól. Persze a vonulások is élénken élnek emlékeiben.

– Ilyen volt, mikor Rábapordányban egy nagy pajta alatt vagy ezer darab bála égett, egész éjjel a tűz megfékezésében segédkeztünk. Volt, hogy szilveszterkor jött a riasztás, metsző hideg volt. A mulatságot otthagyva nyakkendőben, fehér ingben siettünk, hogy oltsuk a lángokat, egy bágyogszováti családi ház égett. Volt, hogy gázpalack robbant fel, de előfordultak tarlótüzek is, amiknek a terjedését kellett megállítani. Anno még mi ellenőriztük a lakóházak kéményeit és aratási gépszemlén is részt vettünk. Hála istennek az utóbbi időben nem voltak nagy tűzesetek, a technika is sokat fejlődött. Ahogy látom, az egyesületek is sok támogatást kapnak. A helyi tűzoltó-egyesület is sorra sikerrel pályáz, szépen megújult a szertár, most is van folyamatban fejlesztés – emelte ki Kiss Gábor, aki egyébként három évtizednyi irányítás után, 2015-ben átadta a stafétát.

Jelenleg Kálmán Zoltán a parancsnok. Kiss Gáborról így sem feledkeznek meg, nemcsak örökös tiszteletbeli taggá választották, szívesen látják az eseményeiken is, ő pedig szívesen részt vesz rajtuk. Az utánpótlással sincs gond szerencsére: – Sokan rá is csodálkoznak, milyen sok gyerekkel érkezünk egy-egy versenyre. A szülők pedig a legnagyobb és leglelkesebb szurkolók. Az egyesület nagyban erősíti a közösség összetartó erejét, sok közös élményt szereznek, barátságok születnek – mondta. Az élmények tekintetében nem elhanyagolható, hogy a bágyogszováti csapat rendre jól szerepel a versenyeken.

Kiss Gábor bár három éve nyugdíjas, még mindig dolgozik. Nem is épp könnyű szakmát választott, ácsmester. – A fokozatosság elvét követem, kevesebbet dolgozom, de abba még nem hagytam. Hárman vagyunk a brigádban, az ács-, bádogos- és tetőfedő munkát is elvégezzük – jegyezte meg. A környéken sok lakóház teteje újult meg általuk, de sok középület és templom tetőzetét is felújították. Manapság ritka, ám megbecsült szakma az övék. Mivel a tél enyhe, így szinte egész éven át dolgoznak. A szabadidő pedig a családé, Kiss Gábor két lány édesapja és három unoka büszke nagyapja.

Elismerések Kiss Gábor 1985 és 2015 között volt a Bágyogszováti Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. Az egykori vezető a teljesség igénye nélkül az alábbi elismeréseket kapta: az öt-, tíz-, tizenöt és húszéves munkájáért szolgálati emlékéremmel jutalmazták. 1989-ben, az egyesület alapításának 100. évfordulóján a Tűzbiztonsági Érdemrend bronz fokozatával ismerték el. A helyi tűzoltó-egyesület örökös tiszteletbeli tagjává választotta Kiss Gábort. Az idei év is tartogatott meglepetést, a tűzvédelem érdekében huzamos időn át nyújtott kiemelkedő helyt- állásért Lakitelken a Magyar Tűzoltó Szövetség nevében Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagytól vett át kitüntetést.