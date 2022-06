Az Arrabona Racing Team 2014-ben építette meg első versenyautóját. A fiatalok a tavalyi járművet vették alapul, fejlesztették tovább, és a megbízhatósági problémákat orvosolták. Emellett cél volt az is, hogy az autó tömege ne haladja meg a kétszáz kilogrammot. Ezt sikerül 175 kilogrammra birkózniuk. A legnagyobb feladatot tehát sikerült megoldani, és további módosításokat is végeztek a tavalyi autóhoz képest. Az eredmények alapján szép mértékben tudták az autó tömegét csökkenteni, ami a versenyeknél adhat előnyt a csapatnak.

A csapat részlegei, tagjai fárasztó hónapokon vannak túl. A járműdinamika részleg, a karosszériarészleg, az elektronika részleg mellett a munkát segítette a hajtáslánc, a driverless, az aerodinamika, és menedzsment részleg is.

Az eseményen részletezték a csapat munkáját, beszéltek a kezdetekről, és elmondták az új autó legfontosabb paramétereit is. Kapocsi Máté az Arrabona Racing Team csapatvezetője, és Orova László, a csapat technikai vezetője szerint a 62 fős csapat számára, a cél nem is lehet más, mint a győzelem. Egy olyan versenyképes autót alkottak meg, mely aztán kemény körülmények között bizonyíthat. A nyár közepén Ausztriába utaznak versenyre, de lesz megmérettetésük idehaza, a Hungaroringen is, végül pedig nagy kaland vár rájuk Németországban.

Az eseményen ünnepélyes hangulatban leplezték le az új modellt, amellyel hamarosan már versenyeken vesznek részt. A program után mindenki megtekinthette az autót, majd a vendégeket közös beszélgetésre, állófogadásra várták.