Aranyérmet nyertek a diákolompián a soproni licista rokisok

Az akrobatikus rock and roll Diákolimpiáján licista aranyérem született. Sőt, egyszerre kettő is! Párosban és formációban is berzsenyisek voltak a legjobbak.

Összesen hatvannyolc iskola indított versenyzőt az első rokis Diákolimpián a különböző kategóriákban, a Berzsenyi a formáció és a páros kategóriában indult, és az összesítésben a hetedik legeredményesebb iskola lett. Diákolimpián akrobatikus rock and roll sportágban hét csapat került a döntőbe, közülük lettek legjobbak a licisták, akik évek óta űzik ezt ritmusérzéket, robbanékonyságot, hajlékonyságot és gyorsaságot egyaránt megkövetelő sportot. Neuherz Richárd (12.D) és Zalaváry Enikő (9.D) páros kategóriában, Bak Angelika (11.D), Vargha Kitti (10.C), Vargha Zita (10.D), Zalaváry Enikő (9.D) és Zalaváry Hanna (11.D) pedig formációban lettek a legjobbak. A Neuherz Richárd és Zalaváry Enikő párosról tudni kell, hogy Enikő a Galaxy RRC sportolója, de az érettségiző Richárd a győri Hungarocky versenyzője. Öt éve gyakorolnak és versenyeznek együtt, megérdemelten állhattak a dobogó legfelső fokára. Zalaváry Enikő és Neuherz Richárd A lányok a szombathelyi Galaxy RRC színeiben versenyeznek, Molnár Nóra edző irányításával. Fertőhomokról, Hidegségről, illetve Hegykőről járnak a hol Petőházán, hol pedig Fertődön tartott edzésekre, heti három alkalommal. Tizenegy éve táncolnak, mondhatni, a bugi már nemcsak a lábukban van. A formáció tagjai: Bak Angelika, Vargha Kitti, Vargha Zita, Zalaváry Enikő és Zalaváry Hanna - Nagyon szeretjük ezt a sportot, a közösség, a zene, a mindig változó mozgásformák miatt. Nagyon kedveljük az edzőnket, aki tényleg mindent megtesz értünk, és biztosítja a fejlődésünket - mondják egymás szavába vágva az aranyérmes táncosok.

