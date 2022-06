Az Ericsson-díjat azzal a céllal hívták életre, hogy méltányolják a tehetséges diákokkal sikerrel foglalkozó pedagógusokat. Idén nyolc tanárt ismertek el, akik mélyítették tanítványaik tudását matematikából, fizikából.

Eredményes tanítványok

„Az Öveges-fizikaversenynek lassan húsz esztendeje a Kazinczy ad otthont. A vetélkedő évről évre történő lebonyolítása igazi csapatmunka, amelynek én is tagja vagyok. Főként szervezési feladatokat látok el; azon dolgozom, hogy az iskolánk minél jobb körülményeket biztosítson a kiváló képességű fiataloknak. A díjátadón a hivatalos indoklásban azt is kiemelték, hogy több tanítványom ért el top 10-es helyezést az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), a Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaversenyen, valamint az Öveges-versenyen” – kezdte Poócza tanár úr, aki szombathelyi pedagógus famíliából származik, mégis sokáig nem volt számára egyértelmű, hogy érettségi után ő is folytassa-e a családi hagyományokat

„Nagyapám magyar–latin, az édesapám matematika–fizika szakos tanár volt. Így gyerekkoromban már rátekintéssel bírtam ennek a szakmának minden nehézségére, szépségére. Talán szerencsés véletlen, hogy így alakult az életem. Megjegyzem, amikor a nyolcvanas évek közepén végeztem az ELTE-n, minden értelmiségi szakmában ugyanolyanok voltak a kezdők feltételei. Mivel a tanítás állt hozzám a legközelebb, a katedrára vezetett az utam” – hallottuk.

Modern szemlélet okostelefonokkal

Mennyire nehéz az igazgatóhelyettesi feladatok mellett tanítani? – kérdeztük. „Van benne kihívás. Fontos szempont számomra, hogy feltöltenek a diákjaim az órákon. A gyerekek viszonylag laza tanárszemélyiségnek tartanak. Olyannak, aki szívesen dob be egy-egy történetet, viccet a tananyag magyarázatakor. Ugyanakkor kevesen gondolják, hogy még most is sokat készülök. Nyitott vagyok az újdonságokra, az óráimat nem szeretem rutinból megoldani” – mondta Poócza József. Majd elővette a telefonját, s megmutatta azt a Karlsruhei Egyetemen fejlesztett alkalmazást, amelyet fizikaórákon és fakultációkon gyakran kapcsolnak be.

„Kulcskérdés a mai oktatás során, hogy haladjunk a korral. Ha a telefonjainkat számos szenzorral vértezték fel, miért ne vennénk igénybe ezeknek az érzékelőknek az előnyeit az órákon? Számos fizikai mutatót ellenőrizhetünk a segítségükkel. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a gyerekek nem csupán az iskolában, hanem a szabadidejükben is használják az applikációkat. Mert érdekesek számukra az eredmények, kíváncsiak az összefüggésekre. Azt vallom, hogy a fizikát érteni kell. Minden szituációban igyekszem logikus gondolkodásra sarkallni a fiatalokat” – avatott a műhelytitkokba a Kazinczy-gimnázium tanára, akinek az óráin igénybe vehetnek táblagépet is a diákok, vagyis senkinek sem kötelező hagyományos módon, füzetbe jegyzetelni.

Az Ericsson-díj kitüntettjei. A Kazinczy-gimnázium tanára, Poócza József (hátsó sorban balról a harmadik) a fizika népszerűsítéséért vehette át a rangos elismerést.

Gitározás szemlélteti a hullámok terjedését

A tanár úr már a járvánnyal beköszöntött digitális oktatás előtt évfolyamokra bontva, „felhőbe” töltötte az óravázlatokat, szemléletes fotókat, tanulságos videókat. „Ha valahol elakadnak, elég tisztában lenniük azzal, hogy hol találnak olyan mankókat, amelyek elvezethetnek egyes problémák feltárásához. Előfordul, hogy a következő óra anyagát előre feltöltöm a Google Drive-ba. Akadnak diákok, akik éreznek magukban elég erőt, kíváncsiságot ahhoz, hogy picit előre készüljenek. Így nem úgy ülnek be az órára, hogy ott hallanak először témáról” – tudtuk meg.

Poócza József tanár repertoárjában még a gitározás is szerepet kap. Kedvenc hangszere segítségével előszeretettel mutatja be a hullámok terjedését, tulajdonságait az osztálytermekben.

Poócza József kedvenc hangszere, a gitár segítségével szívesen mutatja be a diákoknak a hullámok terjedését, tulajdonságait az osztálytermekben. Fotó: Rákóczy Ádám

YouTube-ra töltött videók

A Kazinczy igazgatóhelyettese korábban matematikát és számítástechnikát is tanított, jó évtizede azonban már csak a fizika törvényeire oktatja a gimnazistákat. „Valamelyest kényszerű lépés volt ez. Egyrészt igazgatóhelyettesként nem vállalhatok sok órát, másrészt szomorú tény, hogy fizika szakos tanárok egyre kevesebben vannak a pályán. Pedig ez olyan tudomány, amelyre mindenkinek szüksége van a hétköznapi életben. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy aki ismeri és érti a fizikát, őt nehezen verik majd át áltudományos tézisekkel reklámozott termékekkel” – tette hozzá a győri tanár, aki a tanítványaival többször készített közösen rövidfilmeket fizikai kísérletekről. Ezek közül számos videót feltöltöttek a YouTube-ra.

„Szerencsés vagyok, hogy a ’90-es években belekóstolhattam a felsőoktatásba is, tartottam szemináriumokat. Az ott tapasztaltakat kiválóan tudom hasznosítani a Kazinczyban, hisz a tanítványainkat egyetemekre, főiskolákra készítjük fel” – tette hozzá a tanár úr.

A tanítás fiatalon tartja az embert

„A digitális oktatás miként hatott a diákokra a Covid idején?” – kérdeztük. „Attól tartok, hogy a következményeit éveken át érezzük majd. A világjárvány miatt ez szükséges kényszermegoldás volt, bebizonyosodott ugyanakkor, hogy a klasszikus jelenléti oktatásnak nincs minőségi alternatívája. A számítógép előtt ülve nem láttam a tanítványok szemét. Így nem tudtam, kiben sokasodnak a kérdőjelek, s összességében kevésbé voltam képes segíteni a tananyag elsajátítását. Ebben a nehéz szituációban emberileg az a pedagógus járt jó úton, aki nem büntette rossz jegyekkel a négy fal közé szorult tanítványait. Igaz, az empatikus hozzáállás, a valós tudásnál jobb jegyek nem pótolják az ismereteket, amiket normális körülmények között megszereztek, magukévá tettek volna a gyerekek” – hangzott a válasz.

Végezetül arról faggattuk a tanár urat, miért jó érzés minden nehézség ellenére pedagógusnak lenni? „Évtizedeken át fiatalon tartja az embert kívül-belül, hogy diákokkal dolgozhat együtt. A mi szakmánkból nehéz meggazdagodni, ám az ifjúságból áradó lendület sok mindenért kárpótol bennünket” – zárta szavait Poócza József.