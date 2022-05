Győr virágzó város – mondják, de nemcsak gazdaságilag mondható ez el, hanem tavasszal a közterületek is virágba borulnak. A Győr-Szol Zrt. szakemberei már befejezték az egynyári virágok kiültetését a közterületekre. A városvezetés fontosnak tartja a város szépítését. Ezt jelzi, hogy dr. Pergel Elza és Radnóti Ákos alpolgármesterek személyesen is kivették részüket a virágok ültetéséből. A virágosítás megkezdésekor tartott sajtótájékoztatón Radnóti Ákos alpolgármester elmondta: – Idén is közel százezer egynyári palánta kerül a közterületekre. Az ültetést követően a növényeket folyamatosan gondozni kell, állandó öntözést igényelnek. Több zöldfelületre automata öntözőrendszereket telepítettünk, a Szent István úti virágládákat is elláttuk ilyen berendezésekkel, így szép, gondozott környezetet tudunk teremteni.

Fehér virágpiramisok

A Győr-Szol Zrt. szakemberei két hét alatt az ágyásokba a városi élet viszontagságait jól tűrő papagájfüvet, begóniát, kakastaréjt, díszcsalánt, kúpvirágot, hamvaskát, illetve bársonyvirágot ültettek. A Mártírok útja melletti virágágyás különleges, mert a virágokból kialakított szívformában a Győr felirat, a mögötte elhelyezett molinón pedig a város logója látható. A program keretében virágba borult többek között a Honvéd liget, az Eötvös és a Bisinger park, a Batthyány és a Kálóczy tér, a Radó-sziget és a Káptalandomb is. A megyeháza előtti téren és a Bisinger sétányon a szobrok köré évelő virágok kerültek.

A megyeszékhelyen a Győr-Szol munkatársai heteken át ültették a virágokat. Fotó: Huszár Gábor

Forrás: Huszar Gabor

Azokon a helyeken, ahol nem lehet virágágyást kialakítani, hatalmas virágpiramisokat helyeznek ki Győrben. A megszokottól eltérőn közel hatezer fehér begóniát ültettek az ötvenegy műtárgyba, ezenkívül mintegy ötven nagy virágládában a Széchenyi téren, a Káptalandombon, a Szent István út melletti járdákon és a megyeháza előtti téren pedig leandereket, babérokat, pálmákat és borókákat helyeztek el a nagy méretű dézsás növények mellett.

Fák és virágok

Abda is nagy gondot fordít a település szépítésére. – Egy éve van egy településfejlesztési kft.-nk, azóta még több emberünk van, aki a településüzemeltetést, ezen belül is a virágosítást is tudja végezni. Vannak olyan megújított közterületeink, például a faluközpont, a községház környéke, ahol úgy alakítottuk ki a területeket, hogy legyen hely a virágoknak is. Ezeket minden évben újratelepítjük. Néhány éve elkezdtük a levendula ültetését oda, ahol a növények gondozása nehezebb. Van, ahol az intézményben dolgozók végzik a virágok gondozását, például a szociális szolgáltatóházban, a községházánál, az óvodánál, iskolánál, egyéb helyeken pedig a falugondnokok – tudtuk meg Szabó Zsolt polgármestertől, aki azt is elmondta, hogy bár a Bécsi úton vannak a villanyoszlopokon fémből készült virágtartóik, ezeket már nem telepítik be. Bár nagyon szépek voltak a beletelepített virágok, de ezek gondozása nagyon idő- és energiaigényes volt, sőt, mivel magasan vannak, lehetetlen küldetés volt megfelelően öntözni őket a nyári nagy melegben.

Abdán a községháza előtt is virágos a tér - Szabó Zsolt polgármester gyönyörködik benne. Fotó: Rákóczy Ádám

A település évente mintegy száz-kétszázezer forintot fordít a virágosításra. Ebbe az utóbbi években már a fásítás is beletartozik, ami nagyon kényes kérdés. Bár alapvetően szeretik a fákat, de egy már teljesen kialakult településen rendkívül nehéz megtalálni az új fák helyét úgy, hogy a földben és a levegőben húzódó vezetékekben ne okozzon kárt. Mint megtudtuk, a település lakói között is vannak, akik virágot, bokrot ültetnek a házuk elé, de már nem annyira jellemző. Úgy tűnik, mintha kikopott volna az a korosztály, amely időt fordított a háza előtti közterület növényeinek gondozására.

A gönyűi Duna-parton az elültetett virágokat naponta kell öntözni, hogy egész nyáron virítsanak. Fotó: Csapó Balázs

Forrás: CSAPO BALAZS

Duna-parti virágszőnyeg

A Duna menti Gönyűn virágos partoldal fogadja az egyre több látogatót. A település önkormányzata minden évben több százezer forintot fordít a település virágosítására.

– Június 4-én avatjuk a templomkertben a Trianoni emlékművet, ennek apropóján megújítottuk az I. és II. világháborús hősök emlékművét. Új kerítést építettünk, letérköveztük a területet, az egészet körbeültettük díszcserjékkel, amit majd lehet nyírni – mesélte Major Gábor polgármester.

A település, egyben a környék egyik legkedveltebb kirándulóhelyét, a Duna-parti sétányt és a Háry Dezső teret is minden évben felvirágoztatják Gönyűn. Nem a virágok elültetése a legnagyobb munka, bár az is napokig tartott, hanem azok gondozása, locsolása. Négy közmunkás szinte csak ezt végzi, mert annyi munka van ott. Füvet kell nyírni, s állandóan öntözni, hogy szépek legyenek mindig az elültetett virágok. Padokat, új szemeteseket helyeztek ki, hogy hívogató, rendezett legyen a környék. Látszik, hogy fontos az itt élőknek a szép környezet. A település minden évben részt vesz a Virágos Magyarország mozgalomban.

– Miért tartják fontosnak, hogy ezt a sok munkát adó rengeteg virágot elültessék? – kérdeztük.

– Az ember lelkének jót tesz, ha látja a szép, gondozott virágokat – válaszolta a polgármester.

A virágos Magyarországért

Magyar Turisztikai Ügynökség és a szervezőbizottság 29. alkalommal rendezi meg a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyt, melyre június 15-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok az idén. Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyében a szakmai elismerések mellett idén is értékes nyereményekért versengenek a települések virágos parkjai, zöldellő közterületei.

Az idén ismét öt települési kategóriában – a kisfalvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig – várják a pályázatokat, melyeket személyes látogatás során értékel a szakmai zsűri. De nemcsak teljes településképpel szállhatnak versenybe a közösségek, hanem ugyanígy tematikus díjat érnek a megvalósult zöldfelület-fejlesztési projektek, a környezeti nevelési vagy partnerségi programok is. 2022-ben immár harmadszor várják a határon túli, magyarlakta települések jelentkezését is a környezetszépítő versenyre.

Az önkormányzati versenyről a https://viragosmagyarorszag.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve érdemes követni a kezdeményezés Facebook-oldalát a folyamatosan érkező hírek miatt.