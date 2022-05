– Egy kis somogyi faluból, Ötvöskónyiból származom, amelynek fő nevezetessége, hogy itt található hazánk egyik híres faóriása – kezdte dr. Takács Márton, akit az Ásványráró és Dunaszeg határában álló, háromtörzsű, hatalmas fekete nyárhoz vezető úton faggattunk.

A Bakonytól Sopronhorpácsig

– Diákként is imádtam a fákat, a háborítatlan élővilágot, ám eleinte nem volt kutatási területem. 2006-ban kezdtem a természetvédelmi mérnök szakot, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatója, dr. Malatinszky Ákos ültette a bogarat a fülembe. Felvetette, hogy mi lenne, ha hazánk faóriásairól írnám a szakdolgozatom, már csak a falum nevezetessége miatt is. Így kezdődött a 2009 óta tartó országjárásom – mesélte a fiatal kutató, aki már több alkalommal szemrevételezte régiónk faóriásait. Ebben egyébként egy családi szál is szerepet játszik, a testvére, Ákos Győrben él. Vizsgálta az égig érő egyedeket többek között a Bakonyban, a Szigetközben és a sopronhorpácsi kastélyparkban.

– Nem munkaként, sokkal inkább hobbiként tekintek a kutatásra ennyi idő után is. Felbecsülhetetlen ökológiai értékük van a faóriásoknak. Ezért kell védeni őket – mondta dr. Takács Márton a szigetközi kerékpárút mellett, Dunaszeg határában. Innen bringára pattantunk és földúton vettük célba a háromtörzsű, fűzfafélék családjába tartozó fát, amely közigazgatásilag Ásványráróhoz tartozik.

Dr. Takács Mártonnal a háromtörzsű, "égig érő" fa magaslesén beszélgettünk.

A legnagyobbak a Szigetközben

– Hét szigetközi település – Ásványráró, Dunaszeg, Dunasziget, Győrzámoly, Hédervár, Kisbodak és Lipót – közelében végeztünk eddig felméréseket. A viszonylag érintetlen területeknek hála számos faóriás maradt fenn. Héderváron a kastélyparkban, a kápolnánál, míg a többi helyszínen a Duna és a töltés közötti ártéren több tíz matuzsálemi példányt jegyeztünk fel – közölte dr. Takács Márton. Majd hozzátette: "a felmérések során segítségemre voltak Dr. Pósfai György adatbázisának, valamint a Szigetköz legnagyobb adatközlőjének, Szél Győzőnek az információi".

Minden fának mellmagasságban mérték meg a törzskerületét. – Ez alapján a Szigetköz – jelenlegi ismereteink szerinti – legnagyobb törzskerületű fája a szintén Ásványráró határában álló fekete nyár. Az ártérben élő egyed kerülete a hivatalos adatok szerint 956 centiméter, magassága 39 méter. Ettől a szigetközi fától nem marad el sokkal, ám könnyebben megközelíthető a meglátogatott társa – hallottuk dr. Takács Mártontól.

Szórády József is többször kirándult már Győrből a háromtörzsű ásványrárói fekete nyárhoz. Fotó: Csapó Balázs

Magasles három törzs között

Utóbbi fekete nyár három törzse közé magaslest építettek régen; ennek a meghódítása az amortizáció miatt jelenleg kalandparkra emlékeztet, ráférne a felújítás az építményre.

– Körülbelül 850 centiméter a fa törzskerülete, ám minden adott ahhoz, hogy egyszer a Szigetköz legnagyobb fájává nője ki magát. Egyrészt egészséges példány, másrészt a háromtörzsű fák több növekedési hormonnal gazdálkodhatnak, mint az egyágúak. Ismereteink szerint már most hazánk ötven legnagyobb nyárfája közé tartozik a töltéshez közeli, szép fekete nyár – zárta szavait dr. Takács Márton.

A XIX. század második feléből velünk maradt fekete nyár úgy tíz kilométerre található a lakóházaktól. Érdemes meglátogatni. Írásunk végén mutatjuk a térképet.

