A pumpapályán való közlekedés veszélyes sportág, komoly sérüléseket kockáztat, aki nem tartja be a szabályokat. Ha valaki, Török József Bálint ezt pontosan tudja. A győri Tatanka Racing Team elnökhelyettese, a győri, a csornai, az écsi, az abdai és a vámosszabadi projekteket tervező és kivitelező győrújbaráti SteelGarden Kft. ügyvezetője maga is lelkes kerékpáros, aki eredetileg azért vágott a győrújbaráti pálya megépítésébe, hogy a kisfiát biztonságos körülmények között és jól megtaníthassa bringázni. Érdemes hát megszívlelni a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel közösen megfogalmazott tanácsait.

– A pumpa, más néven pump-track vagy hullámpálya egy különleges kerékpárpálya, amelyen tekerés nélkül lehet körbe-körbe menni. A hintázáshoz hasonlóan a lendületet a holtponton való átgurulás után a súlypont áthelyezése adja. A lendület egy kis gyakorlással kitart a kezdőpontig, sőt, látványos trükkökre is tartalékolható. Eredetileg kerékpárosoknak találták ki, azon belül is a kisebb kerületű, például BMX kerékpároknak fekszik a legjobban, de jól érzik magukat a 26”-os dirt mountain bike-ok is. Az ennél nagyobb kerékátmérők, pl. a 29” már nem igazán szerencsés választás. A kicsik ugyanakkor remekül tudnak futóbringával körözni a pályán. Érdemes próbára tenni görkorival, gördeszkával is. Egy kellően hosszú, izgalmas és változatos a pálya a legprofibbakat is képes kihívások elé állítani.

Mielőtt nyeregbe ülünk

– Nézzünk szét! Ha a szél ágat, falevelet sodort a pályára, az eső felverte az aszfaltra a kavicsot, előbb tisztítsuk meg! Ha az idő nem éppen kedvező, korlátozottak a látási viszonyok, köd van vagy esik, javasolt a fokozott óvatosság. Mint minden sportnál, itt is ajánlott bemelegíteni, átmozgatni az izmokat, ízületeket. Fontos tudni, hogy a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében tizennégy éven aluliak szülői, edzői vagy tanári felügyelettel használják a pályát.

A szülők felelőssége, hogy hozzászoktatják-e gyermekeiket ahhoz, hogy ha kerékpárra ülnek, sisakot viseljenek. Az sem mindegy, milyen típust választunk. Életet ment, nálunk sajnos mégsem természetes. Fotó: Csapó Balázs

Hogyan sportoljunk?

– Kényelmes, lehetőleg rendezett ruházatot válasszunk a mozgáshoz, viseljünk zárt cipőt! Egy lazán derékra kötött pulcsi, karkötő vagy hosszú nyaklánc elakadhat, fennáll a baleset veszélye. Ellenőrizzük a zsebeinket, ha kell, zárjuk be, nehogy kihulljon belőle valami menet közben. A hosszú hajat érdemes összefogni, hogy ne zavarjon a tájékozódásban. Ügyeljünk rá, hogy a kerékpárunk műszakilag kifogástalan állapotban legyen. Bukósisak használata kötelező, a legjobb a fullface, az állat is védő, zárt sisak. A kesztyű, a könyök- és térdvédő, gerincprotektor ajánlott felszerelés.

Az aszfalton

– Mindenki a tudásának megfelelően sportoljon, a pálya nem a hősködés terepe. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra! Baleset esetén nyújtsunk segítséget, szükség esetén a segélyhívó száma: 112.

Tilos gyalogosan a pályára lépni, a szalagok, jelölések által kijelölt pályát elhagyni, a nyomvonalon megállni, a menetiránnyal szemben haladni. Kövessük az aszfalton a jelzéseket! A kérdéses helyzetekben az elöl haladónak van elsőbbsége.

A pálya mellett

Aki nézőként érkezik a parkba, lehetőleg tartson két méter távolságot a pályától. Ez azért fontos, mert a bringások sebessége elérheti a 30–40 kilométer per órát is. Vigyázzunk egymásra és a pályára! A dohányzás és nyílt láng használata az egész bringapark területén és annak ötméteres körzetében tilos. Nem illik szemetelni, üveget, törékeny tárgyat, vágó- eszközt vinni a pályára. Óvjuk az élővilágot! A háziállatoknak nincs keresnivalójuk a pályán, ahogy motoros meghajtású járművekkel, például krossz-motorral és quaddal sem szabad ráhajtani.