Kiválóan szerepelt a gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon a Kónyi Csengettyűs Sajtműhely. Három nevezett termékével egy ezüst- és egy aranyérmet érdemelt ki a manufaktúra. A gazdaság tulajdonosai, Farkas Zoltán és felesége, Vass Gabriella jó példái annak, hogy a kitartó munka, a sok tanulás és – ahogy ők mondják – kellő mennyiségű „csököny” meghozzák az eredményeket. A pár tizenöt évvel ezelőtt egy csornai, negyedik emeleti lakásban, egy nyolcliteres műanyag edénnyel kezdte a sajtkészítést. Ma már kategóriájukban az ország legjobbjai közé tartoznak és munkájukat a szakma is elismeri. Ahogy vásárlóik is ragaszkodnak hozzájuk.

Zoltánnak és Gabriellának semmilyen tapasztalata nem volt az élelmiszeriparban. A kecsketejjel is véletlenül ismerkedtek meg, megszerették és vásároltak maguknak egy jószágot, amit a nagymamánál tartottak. Mindez 2007-ben történt. Rövidesen nekiveselkedtek a sajtoknak. Először csak maguknak készítették, illetve a szűk családi-baráti körnek. Ízlett a próba, és 2008-ban már piacon is kínálták készítményeiket. „Nem győztük csinálni a sajtokat, kinőttük a negyedik emeletet. Láttuk, hogy ez lesz a hivatásunk és fejlesztettünk” – mondta Vass Gabriella.

Kónyban vásároltak házat, kialakították a műhelyt, illetve az állatállománynak is lett helye. Az első tehenet 2015-ben vették, mert komoly igény mutatkozott a tehénsajtokra is. A családfő felmondott munkahelyén, főállású őstermelő lett, és 2015 végére már négy tehenet fejtek.

– Ekkor dőlt el véglegesen a sorsunk. Jelenleg tizennégy kecskénk van és tíz tehenünk. A műanyag edényeket hamar elhagytuk. Előbb ötvenliteres tartályt vettünk, aztán még egyet, majd egy százötven literes sajtkád következett. A közelmúltban háromszázasra cseréltük, illetve sajtprést szereztünk be. Van hűtőkamránk, érlelőnk. Naponta száz liter tejet dolgozunk fel. Sokféle sajt készül nálunk, joghurt, túró, vaj – mutatta be vállal- kozásukat Farkas Zoltán. Az értékesítést is maguk oldják meg, piacra járnak, hetente négyszer. Nyaralni tíz éve nem voltak, ahogy szabad hétvégéjük sincs. „Egy wellnessnél nekünk többet ér, amikor dicsérik a sajtjainkat” – jegyezte meg Zoltán.

A kónyi sajtosok a képzésekre, a minőségi fejlődésre is nagy hangsúlyt helyeznek.

– Sokat segít, hogy az Agrár- minisztérium és az agrárkamara is mellettünk, kistermelők mellett áll. Sokat köszönhetünk a mosonmagyaróvári Tejgazdasági Kísérleti Intézetnek és Takaró Lajos sajtmesternek, illetve Horváth Istvánnak, aki kiváló takarmányt állít össze az állatoknak – sorolta a siker további feltételeit Farkas Zoltán.

Persze ezeken kívül is sok mindenre szükség van még ahhoz, hogy a szakmája legjobbjai közé emelkedjen valaki. – Mi szeretjük a munkánkat, van bennünk akarat, kitartás, hogy a buktatókon is átlépjünk. Elértük, hogy nemcsak a fogyasztók kedvelik sajtjainkat, hanem komoly szakemberek mondják rájuk, hogy kiválóak. A színvonalból nem akarunk engedni. Nekünk emiatt éri meg a sok áldozatot – mondják a kónyi csengettyűsök.

Sajtos sikerek. A Kónyi Csengettyűs Sajtműhely termékeit 2016-ban nevezték be először sajtmustrára. Kecskesajtjuk bronzérmes lett. Egy év múlva ugyanott joghurtjuk ezüst minősítést kapott. 2018-ban kecs- kesajtjuk már aranyos lett. 2021-ben három termékük nyert érmet a gyomaendrődi versenyen. Idén óvári sajtjuk kapta az ezüstérmet, saját receptjük szerint készült félkemény sajtjuk, a Hófehérke pedig az aranyat.