A család néhány hónapja költözött új albérletbe, ahol a fiúk mozoghatnak, futkározhatnak, biciklizhetnek is az udvaron, biztonságban. Az egyébként sportos Fernandó most gyorsabban fárad, kímélnie is kell magát, így a fiú nehezen fogadta el, hogy nem járhat kosáredzésekre sem.

Műtét Debrecenben

A soproni neurológus javaslatára Budapesten műthették volna a fiút, ott viszont jövő évre kaptak időpontot, így kerültek Debrecenbe egy szakemberhez.

– Debrecenben a professzor arról tájékoztatott, hogy a fiamnak azonnali műtétre van szüksége, ezt azonban csak önköltséges áron tudnák elvégezni. A professzor végül elintézte, hogy a beavatkozásért ne kelljen fizetnünk, a debreceni szállás és utazás kerülne pénzbe. A többi gyermekre a férjem tudna vigyázni, így akkor viszont kiesik a munkából. Ez a keresetkiesés is súlyos teher, hiszen az ő bére szükséges az albérletre és a rezsiköltségekre, a többi költségünket meg a családi pótlékból és a gyesből tudjuk havonta fizetni. Továbbá a kaució kimerítette a tartalékainkat – avatott be az anyuka.

Alexandra mint mondja, eddig számíthattak az édesapjára, de őt tavaly daganatos betegségben elvesztették, amit az egész család megérzett lelkileg és anyagilag, és különösen a gyermekek közül Fernandó nehezen viselte.

Olvasóink segítenek

– Támogatás nélkül kilátástalannak érzem a helyzetünket. Szeretném, ha a kisfiam megkapná a szükséges beavatkozásokat és felgyógyulna – sóhajtott az édesanya.

A Jóakarat hídján keresztül, olvasóink jóvoltából 200 ezer forinttal segíti lapunk a családot ebben a nehéz időszakban, amit az utazásra és a debreceni tartózkodásra fordítanak. Alexandra arra számít, hogy legalább egy hetet kell a hajdúsági megyeszékhelyen töltenie a műtét után gyermeke mellett.

– Most még annyira nem is tudok a műtétre gondolni, aggaszt, hogy mi lesz az operáció után, és nagyon remélem, hogy nem lesz rosszindulatú a daganat. Édesanyaként persze aggódom az édesapjukkal itthon maradó kicsikért is, hiszen Manuel első osztályos, Leonardó bölcsődés és a legkisebb még itthon van velem, szeptembertől kezdené a bölcsődét – búcsúzott az édesanya.

Segítség a családnak - Aki további segítséget nyújtana a családnak, Lencse Jenőné 1177337-700880709-es számlaszámán (OTP) adakozhat.