– Alapelv, hogy a szezon kezdetén, használatbavétel előtt a motoros műszakilag vizsgáltassa át a gépjárművét, hogy az biztosan kifogástalan állapotban legyen – kezdte a legfontosabbal tanácsait Tabi Sándor rendőr törzszászlós a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrparancsnoka. – Tavasszal az is fontos, hogy a motoros szokjon újra össze a járművével. Csak az menjen közúti forgalomba, aki biztos a képességeiben, ha valaki bizonytalan, vezetéstechnikai tréningeken fejlesztheti a tudását. Ajánlott odafigyelni a védőfelszerelések minőségére is, hiszen ez a baleseti sérüléseket hivatott csökkenteni – sorolta a járőrparancsnok, hozzátéve: a motor teljesítményét mindenki csak forgalomtól elzárt, speciális pályán tegye próbára.

A szakember azt is elmondta, hogy a motorkerékpár vezetéstechnikai szempontból teljesen más, mint egy személygépkocsi. A motorral nem szabad például hirtelen fékezni, mert akkor az első kereke megcsúszik és eldől. A motorosok esetében fokozottan igaz, hogy ne csak a közvetlenül előttük zajló forgalmat figyeljék, hanem a tőlük 100–150 méterre történő eseményeket is. Tudni kell, hogy utast csak az arra engedéllyel rendelkező motoros szállíthat. Az utasnak is legyen bukósisakja, kesztyűje és megfelelő védőruházata, tudjon a saját biztonságára ügyelni, legyen stabil, érje el a lábtartót, tudjon kapaszkodni és dinamikusan alkalmazkodni a vezetőhöz. Mindezt úgy tegye, hogy a kormánynál ülőt ne zavarja a vezetésben. A motoron lévő csomag sem elöl, sem hátul nem nyúlhat túl a járművön, oldalt pedig csak a motorkerékpár legszélesebb pontjáig terjedhet ki.

A törzszászlós hozzátette, az utakon a többi gépjárművezetőnek a legnagyobb kihívás, hogy időben észrevegye a motorost. Elsőbbségi helyzetben a visszapillantó tükörben nem mindig tűnik fel az autósnak a távolból nagyobb sebességgel érkező motoros. Ezért is int mindenkit körültekintő, türelmes vezetésre.