- Két éve tervezgetünk, gyűjtjük a muníciót, az ötleteket, mert szerettünk volna idén valóban különleges programmal debütálni – mondja Klein Csaba fesztiváligazgató. – A világ különböző tájairól meghívtuk az egyes önismereti utak legmagasabb szintű képviselőit, akik a fesztivál 7 falujában összesen 17 helyszínen vezetik majd közelebb a látogatókat önmagukhoz. Fontos volt számunkra, hogy idén is meglepjük a vendégeinket, ezért újdonságként elkülönítünk egy Szakrális Falut, hozunk egy izzasztókunyhót, újra a fesztiválterülethez csatoljuk a strandot, elhívtuk a régi nagy kedvenc zenei előadóinkat és lesz külön Kultúra Színpad is.

A fesztivál központi területén áll majd az Evernessia előadói nagyszínpada, a rendezvény lelke. Többek között itt mesél Dan Millman, A Békés Harcos útja című könyv írója, spirituális tanító a stresszmentes élethez vezető lehetséges utakról. Igazi kuriózumnak ígérkezik továbbá Denise Linn amerikai író, coach előadása is, amelyben az észak-amerikai indiánok spirituális életébe nyerhetünk bepillantást. Dr. Buda László a mindennapjainkat megnehezítő elakadásainkból segít majd továbblépni, míg Steiner Kristóf a vegán életmóddal kapcsolatos igazságokról és tévhitekről beszél. “A kiút befelé vezet” címmel meghallgathatjuk Szabó Péter gondolatait, később Kiss Balázs Kunó a félelem működéséről, míg Gánti Bence a világbéke lehetséges valóságáról tart előadást. A tibeti jógik különleges világába kalauzol Chumba Lama, Dora Gyula tanácsadó pedig nagyon is modern kérdéskört boncolgat: a sikeres nők titkát.

- A fesztivál egyik különlegessége lesz az idén először megnyíló Szakrális Falu – mondja Klein Csaba. – Ez a mélyebb, ősibb és gyakorlatiasabb spirituális tanítások helyszíne lesz, ahol elsősorban a törzsi kultúrákkal ismerkedhetnek meg a vendégeink. Ebben a térben olyan szertartásokkal készülünk, amelyek az emberiség történetének korai szakaszát idézik meg, így lesz tűz körül éneklés, zenélés, tánc, valamint tisztuló szertartásokra elhozzuk a szauna egy ősi változatát, a CSERGÁt is.

A Szakrális Falu előadói között feltűnik majd Wiruungga Dunggiirr ausztrál, valamint Garra Peet holland törzsi tanító és Jaime Caso Villavicencio perui kecsua tanító is. Tordai Zsuzsa az észak-amerikai indián hagyományokról mesél majd, míg Kovács Imre Barna, Paulinyi Tamás, Somogyi István, Korbely Attila és Sólyomfi-Nagy Zoltán többek között a samanizmus és a totemizmus témáit járják körül.

A zenei programok idén három helyszínt kapnak, lehet majd szórakozni, táncolni, közösen zenélni, de természetesen csendeskedni is. A Világzenei Színpadon fellép a Tribali, a Hang Masssive, a Napfonat, Palya Bea és az EarthJam. A szombat esti hangulatért Nessi Gomes felel, aki amúgy a hétvégén két Odüsszeia ének workshopot is tart. Sokak kedvenceként visszatér különleges hangjával Netanel Goldberg, utána pedig a Medicina zenekar kíséri tovább a közönséget az éjszakába.

Azok számára, akik inkább csendesebb élményre vágynak jó hír, hogy idén is megnyílik a Sound Trip hangterápiás tere, itt a vendégek hangfürdőzhetnek Karacs Ildivel, hangutazásra indulhatnak a DreamCorner42, valamint mantrákat énekelhetnek Karma Pema Dorje és Ölvedi Gábor vezetésével. A Pangani multi-szenzoros zenei rituáléval készül, míg Pável Norbi egy hosszabb, 4 órás hangutazást tart. A Versum zenei műhelyében többször is feltűnik az Ecstatic Dance formációja, de lesz Életfa mantrakoncert, zenél a Gaia Tree és a Colibri Volandor.

A Táncos Part minden évben különleges helyszín, nem véletlen, hogy a fesztivál egyik legkedveltebb tere. Aki ide érkezik, a testén és a mozgáson keresztül utazhatja be a világot. Keck Mária Flamenco kurzusa Spanyolország perzselő tüzét idézi, Natkai Ágnes hawaii-i hula táncokat tanít, az áramló mozdulatokkal mintha csak a végtelen óceánban mártóznánk meg. Az önismereti táncos műfajok képviseletében érkezik Thaiföldről a Dance Mandala, amely egy szabad mozgáson alapuló táncmeditáció, de fellép Fejér Péter is, aki 5ritmust tart. Idén is lesz Nia, valamint egy szintén koreográfiával dolgozó, de végtelenül felszabadító program a Heels, amely kimondottan a nőies mozdulatokat, a lágyságban rejlő erőt és az érintést hozza közel az érdeklődőkhöz.

A jóga szerelmeseit idén is külön helyszín, a Balance mozgás tere várja. Itt hatha jógát tart Gauranga Das, Fekete András és Tóth Anasztázia, valamint vinyasa flow programmal érkezik Perlmutter Brigitta. A tudatos testtartásunk kialakítását és megtartását segíti Gyimesi Krisztina, illetve gerincterápiás jógával gyógyulhatunk Medvegy Gergely foglalkozásain.

Az Intimitás Falu maga lesz a mélység és a magasság - az intimitás, szexualitás, kapcsolódások és kapcsolatok világa. Itt az Intim Tér színpadán előadásokkal, míg a Tudatos Szex Sátorban gyakorlatorientált programokkal fejleszthetik a látogatók szexuális önismeretüket. Dr. F. Lassú Zsuzsa szexuálpszichológus szexedukációs előadással várja az érdeklődőket, Séllei Györgyi szexológus és a Szexterápiás Alapítvány csapata párkapcsolati kommunikációt, konszenzus- és intimitásfejlesztést oktat majd. A szexuális egészségről beszél dr. Skultéti Judit intimorvos, aki előadásaival a lelki problémák fizikai leképződésének gyógyításában ad tanácsokat, de visszatér a fesztivál közönségének nagy kedvence, Deborah Sundahl is, hogy tovább támogassa a nőket az egészséges szexuális élet felé vezető úton. Németh Borbála klinikai szakpszichológus a szexualitás mentális elfojtásainak testi megjelenéseiről beszél, Benke Vali szexuálpszichológus pedig a nem megfelelő szexuális élet lelki elváltozásaival kapcsolatban képezi a látogatókat. Fontos terület lesz még az anyaság, ahol a Mum Park csapata - Ryszka Nóra, Somorjai Blanka, Desits Andrea, Hámori Márta – a gyermekvállalás következtében megváltozott kapcsolatokról, működésekről és azok buktatóiról beszél majd.

A fesztivál újdonsága és színfoltja lesz a Kultúra Színpad is, ahol délelőttönként gyermekelőadásokkal, Pöttyös Panni és Kockás Peti felolvasásokkal, bábszínházzal várják majd a legapróbbakat, míg a későbbi órákban stand-up estek, beszélgetések és képzeletszínház szerepel a műsorban olyan fellépőkkel, mint Aranyosi Péter, Vida Péter, Kálloy-Molnár Péter és Hajdú Steve.

Az Everness idén is igazi családbarát rendezvénynek ígérkezik: a Szülők Sátra a felnőtteket, míg a Gyermekfalu a kisebbeket várja programjaival. A fesztiválra a belépés 14 éves kor alatt a korábbi évek gyakorlata szerint ingyenes, illetve a szervezők szeretettel látják a jól nevelt házi kedvenceket.

Az Everness Fesztivál ideje és helye: 2022. június 21-27. Siófok-Sóstó

További információ a fesztiválról: https://www.everness.hu/fesztival

Sajtóregisztráció: Somogyi Eszter, [email protected]