A meleg idő beköszöntével megkezdődött a kültéri zöld növények növekedési időszaka. A tavasszal megemelkedő csapadékmennyiség, majd a nyári meleg a kertünkben levő pázsit burjánzását is beindította. De vajon tudjuk-e, miként érhetjük el, hogy gondozott, kellemes látványt nyújtson? A kedvező feltételeket biztosítani kell a gyep számára A fűszálak megfelelő növekedéséhez nem csak tápanyag, kellő mennyiségű víz és rendszeres nyírás szükséges. A gyepkezelés egyik legfontosabb feladata a szellőztetés.

A speciális gyepszellőztető eszköz felemeli a letaposott, téli sár által elfektetett fűszálakat, eltakarítja az elhalt szálakat, valamint a gyepre hullott és bomlásnak indult egyéb növényi részeket (faleveleket, gallyakat, faháncsot), a közé telepedett mohát és a lazábban kapaszkodó gyomnövényeket is. Ezzel valóban levegőhöz juttatjuk a fűcsomók tövét, megelőzve a kórokozók és gombák elszaporodást, a tövek kirohadását. A szellőztetés következtében a gyep felfrissül, a töveket könnyebben eléri a locsolóvíz és a tápoldat/gyeptrágya is. Sőt: a gyepszellőztető eszköz a korábban alaposan elázott, majd a tűző napon kérgesre keményedet földfelszínt is fellyuggatja, lehetővé téve az öntözővíz beszivárgását a mélyebb rétegekbe.

Gyepápolás nyár elején

A száraz és forró nyári időszakokban nem érdemes a füvet túlságosan rövidre nyírni, mivel akkor elmarad a szálak tőárnyékoló hatása, és így a fű sárgulni kezd, de akár ki is száradhat. Hazánk területén az ideális fűhossz 4-5 cm, ennek eléréséhez érdemes inkább viszonylag gyakrabban és kisebb mértékben levágni a füvet, mint ritkábban és nagyobb arányban. A nagy veszteség a fűszálakat és fűcsomókat is megviselheti, ezért ha állítható vágásmagasságú fűnyírót használunk, emeljük az említett mérték fölé a beállítást.

A locsolásra azonban érdemes pont fordítva gondolnunk: inkább ritkábban és hosszabb ideig végezzük, mint gyakran és kevés vízzel. Ha túl kevés vizet locsolunk szét, a vízcseppek nem tudnak mélyre szívódni a talajba, mert túl hamar elpárolognak. Így nem táplálják a növényt, viszont rothadást okozhatnak a töveknél. Ha eláztatjuk a talaj felső rétegét, a víz megtalálja az utat a mélyebb rétegekbe is (különösen gyepszellőztetés után).

Tippek és trükkök a fűnyíráshoz

Mielőtt előtoljuk a fűnyírót, két dolgot érdemes elvégezni, ha fontos számunkra a pázsit esztétikai minősége: egyrészt távolítsuk el a gyomnövényeket, másrészt lazán gereblyézzük át a füvet, hogy az ellapult, elfeküdt fűszálak is elfoglalják a nyíráshoz ideális függőleges helyzetet. Ezzel az egyszerű eljárással a végeredmény a fűnyírás után: egyenletes és homogén fűszőnyeg.

Mindhárom említett tevékenységhez a legjobb, ha a talaj nedves, de a fű száraz. Ha a talaj nedves, akkor a fűszálak még pont annyira hidratált állapotban vannak, hogy jó tartással rendelkeznek a vágáshoz, a szikkadt gyepen azonban a fűszálak görnyedtek és az alacsony nedvességtartalom miatt rostosabbak is, nehezebben vághatók el. A nedves talajból a gyomot teljes gyökérzettel tudjuk kihúzni, vagyis csökkenhet a gyomosodás. Ugyanakkor a nedves fű a gereblyézésnek sem kedvez, a nyírás hatékonyságát nagyban csökkenti, és tönkre teszi a fűnyírót (a fűszálak beletapadnak, elakasztják, rozsdásodási folyamat indul be).

Milyen fűnyírók közül választhatunk?

Kisebb kertekbe ideálisak az elektromos meghajtású fűnyíró gépek, nagyobb területekre pedig érdemes erőteljesebb motorral rendelkező, benzines modellt választani. Nagy területen az áramellátás is problémás lehet, bár ez áthidalható, ha akkumulátoros típus mellett döntünk. Mindkét meghajtással találunk a piacon önjáró modelleket, amelyeknek első vagy hátsó kerekei meghajtással rendelkeznek, így könnyebb tolni őket.

Azok, akik nehezebben mozgatják a súlyos gépeket, már szuperkönnyű eszközöket is vásárolhatnak; de megjelentek a robotfűnyírók is, amelyek a robotporszívóhoz hasonlóan egyedül végzik el a munkát. Hasznos szerszám a mechanikus fűnyíró, ami nem csak környezet- és pénztárcakímélő, de a fű számára is egészségesebb, hiszen felépítése tisztább, élesebb vágást tesz lehetővé.

Egyéb eszközök

Ahhoz, hogy a pázsitunk szépsége tökéletes legyen, általában nem elég, ha egyetlen fűnyíróval rendelkezünk. A tereptárgyak és bokrok körül szükség lehet kézi bokorvágó vagy sövénynyíró alkalmazására a fűnyírás során (emellett ezek a nevükben foglaltakra, azaz bokrok és sövény rendben tartására is alkalmasak), hiszen előfordulhat, hogy nem lehet elég közel tolni a gépet ahhoz, hogy minden fűszálat levágjon.

A gyepen áthaladó ösvények szegélyei, valamint térkövek, járólapok, kavicsok, sziklák környezetében és a hosszú kerítések mentén, ezen kívül a hepehupás, nehezen hozzáférhető részeken, ahol képtelenség lenne eltolni a fűnyírót, a szegélynyíró lesz a célszerszámunk.

A fűnyírás minden kellékét beszerezhetjük használtan online, például a Vatera kínálatában több használt, jó állapotú gép között válogathatunk. Nem kell tartanunk a rejtett elhasználódástól, hiszen ezeket a gépeket és eszközöket nagy igénybevételre tervezték, ezért ha szép állapotban találunk rájuk, még sokáig igénybe vehetjük a segítségünket.