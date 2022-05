Az egész napos szépülést a szőke próbafejek igazán jól tűrték, a fodrászok pedig kitartóan gyakorolták az új fogásokat. Mint Vivien elmondta, kezd visszajönni a divatba a hajfonás, főleg különleges alkalmakon gondolnak rá. Rengetegen kérik hétköznapokra is, bár akkor nem extra fonatokat kérnek, hanem tartósabbat, mondjuk parketta- vagy kifordított holland fonást. Alkalomra négyes, ötös fonatot is viselnek, akár szövéssel megbolondítva. Bár az egyszerűbb fonás otthon is elkészíthető, azért a különlegesebb frizurákért érdemes szakemberhez fordulni, mert annak elkészítéséhez különleges látásmód, gyakorlat kell.