Pulai Nikoletta polgármester 2019 óta tagja a megyei értéktárbizottságnak és azóta kapcsolódik be a szervezet munkájába. Meglepetten tapasztalta, hogy az Alsó-Szigetközben az értékek kevésbé kerültek a nagyközönség elé, és hogy a településnek sincs átfogó képe a helyi értékekről. Ezért alapították meg a Győrzámolyi Települési Értéktár Bizottságot.

– Szerencsére találtunk olyan lelkes, helyi embereket, akik szívügyüknek tekintik a község értékeinek bemutatását. Ők néprajzosok, tanárok, lokálpatrióták. Elkezdtük összeszedni a helyi értékeket, majd a hungarikumpályázat adott lehetőséget arra, hogy megmutathassuk, kik vagyunk mi, győrzámolyiak, mire lehetünk büszkék, mi az, amit örököltünk elődeinktől, és mi az, amit örökül hagyhatunk utódainkra – mesélt a kezdetekről Pulai Nikoletta polgármester.

Április elején közös ünnepre hívták össze a helyieket és a környéken élőket. A pályázaton összesen 3,4 millió forintot nyert a település, így jöhetett létre egy hiánypótló kiadvány. Született még képeslap, bannerállványos kiállítás, fotósorozat, sőt, memóriajáték és színező is a legkisebbeknek. A most megjelent könyv helyi értékeket tartalmaz, többek között épített hagyatékokat, kulturális örökségeket, természeti és környezeti örökségeket, ipari műszaki megoldásokat, de érinti az agrár, a sport, a turizmus, és az egészség témakörét is. Ezen a rendezvényen került sor az értékek, a könyv és a fotókiállítás bemutatására is.

Az elkészült kiadványban 41 értéket találhatunk, amit szebbnél szebb fotókkal illusztráltak és sok hasznos információt tartalmazó szöveggel láttak el. Az értékek között megtalálható a katolikus templom, a Mária-kápolna, a tűzoltószerkocsi, a helytörténeti gyűjtemény és kiállítóhely, a Cseri szülői házról készült festmény, a Remencei vadkörtefa, a Lajmai nádas, a Szigetközi Junior Kendo Klub, a győrzámolyi káposztatermesztés, vagy éppen a Tusják-féle vékony kolbász és a Clematis csipkebogyószappan, de ezeken kívül is sok szép érték, mely a település múltját és jelenét képezi. Emellett a Mosolyország Színkör, több helyi sportegyesület, valamint a település díszpolgárai is helyet kaptak a most megjelent kötetben.

A hungarikum-pályázat adott lehetőséget arra, hogy egy bannerállványos kiállításon is megjelenjenek a helyi értékek.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

– Kettős célja volt a pályázatnak. Szerettük volna bemutatni településünket az újonnan ide költözőknek, és szólni szerettünk volna azokhoz, akik régóta itt élnek. Minden győrzámolyinak meg szeretnénk mutatni, hogy milyen fantasztikus helyen élnek, hogy milyen értékek vannak Győrzámolyon. Készítettünk egy memóriajátékot a kiadvány csodás képeiből, és a gyermekek a település értékeit színező formájában is élvezhetik – folytatta beszélgetésünket az elöljáró.

A település szeretné megismertetni a fiatalokkal ezeket az értékeket, és szeretne ismereteket átadni számukra. Az Értéktár Napon a gyermekek meglepődve figyelték azokat a tárgyi emlékeket, amelyeket a falu állított ki: a régi káposztagyalukat, a tűzoltók korabeli eszközeit. Sokan nem tudták, hogy milyen értékek és közösségek vannak a faluban. A színkör, a sportkörök is több éve működnek a községben, ezekbe továbbra is várják a belépő diákokat.

– A kiadvány mottója az volt: tudjuk, kik vagyunk, mert van múltunk, jelenünk, és van jövőnk is. Az értéktári munka ezzel a kiadvánnyal nem ért véget. A projekt után számos javaslatot kaptunk, hogy melyek azok, amelyek bekerülhetnének majd az értéktárba. Olyanokat fedeztünk fel mi is, amelyekről mi magunk sem tudtunk. Ezek mindegyike megerősítette bennünk azt: érdemes volt megalkotni a kiadványt – tette hozzá Pulai Nikoletta.

A helyi értéktárbizottság a jövőben is várja az ajánlásokat, javaslatokat. Tagjai megvizsgálják a lehetőséget és döntenek az esetleges bekerülésről. A helyi értékekből több már megtalálható a Szigetközi Tájegységi Értéktárban is.