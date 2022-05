7+1 tipp, hogy formába lendülj nyárra

A nyár tehát félelmetes sebességgel közelít felénk, így most már tényleg minden nap számít. Viszont ha még ma belevágsz és tényleg következetesen, kitartóan követed az alábbi tippeket, nyárra elérheted a céljaidat!

Semmi szénhidrát

Ha azok közé tartoznak, akik azért élnek, hogy egyenek, máris van egy rossz hírünk: az étrended megrefomrálásával tehetsz a legtöbbet azért, hogy közelebb kerülj az álomalakhoz. Ebben kiemelten fontos, hogy ha nem is teljesen, de a szénhidrátok nagy részéről le kell mondanod. Krumpli és tészta helyett válassz salátát, rizst, esetleg valamilyen reformköretet, a kenyeret pedig cseréld le valamilyen fitt alternatívára, például extrudált szeletekre!

Semmi cukor

Igen, a cukor is egyfajta szénhidrát, de úgy éreztük, hogy külön is fontos kiemelnünk: felejtsd el az édességeket! A cukrot, a csokit, a kekszeket és társaikat mindenképpen mellőznöd kell – és egyébként összességében a nassolnivalók nagy részét is. Ezeket helyettesítheted gyümölccsel, de ezekkel is bánj óvatosan, hiszen telis-tele vannak gyümölcscukorral! Jó választás lehet a görögdinnye, mert a nagy része víz, illetve almát is fogyaszthatsz.

Sok kicsi sokra megy

Ha diétázol, akkor figyelj oda arra, hogy napi öt alkalommal egyél – mindig kicsi adagokat! Ez azért fontos, mert így a szervezetednek mindig van mit emésztenie, nem éhezik. Így nem lép életbe a vészmechanizmus, amelynek köszönhetően a tested elkezdene raktározni – azaz felszaladnának rád a kilók. (Nem is beszélve az éhezés pszichológiai részéről!) Tehát, ha sokszor eszel kevesebbet, akkor égetheted el a legtöbb kalóriát, későbbi hízás nélkül. Ezzel ráadásul a vércukorszintednek és az emésztésednek is jót teszel.

Víz, víz, víz

Egyébként is az az egészséges, ha legalább 2,5 liter vizet megiszol egy nap, de ha diéta, akkor még több víz! Ezzel nemcsak az étvágyadat csökkentheted, de teszel az egészségedért, kimosod a méreganyagokat és még hidratálod is a szerveidet. Fogyassz napi 3-4 litert, az eredménye meg fog rajtad látszani!

Kapd fel a nyúlcipőt!

Ha fogyni akarsz, mozognod kell: kész, passz. Ebből sajnos nem lehet engedni. Ehhez különböző kardiómozgásokat érdemes végezni, a leghatásosabbnak a futást tartják. Ennek köszönhetően az összes szerved mozgásba lendül és beindul a zsírégetés is. Emellett a futással még izmot is építhetsz, bár nem sokat. Így, ha inkább ilyen jellegű eredményeket látnál magadon, akkor valamilyen saját testsúlyos edzéssel, például TRX-szel érdemes próbálkoznod.

Zsírégetés magasabb szinten

Manapság nagy népszerűségnek örvendenek azok a megoldások, amelyek gyors és kielégítő eredményt ígérnek, mégpedig túl sok idő ráfordítása nélkül. Ilyen például a speed fitness és az infrashape is, amelyek szuper kiegészítői lehetnek egy diétának és a többi testmozgásnak. Ha narancsbőrrel is küzdesz, kifejezetten ajánlott az infrashape, a speed fitness pedig azoknak fog igazán bejönni, akiknek nincs sok ideje az edzésre. Ezek mellett viszont kiemelten fontos odafigyelni a folyadékfogyasztásra!

Egy kis segítség

A különböző táplálékkiegészítők nem ördögtől való termékek. Ma már olyan szinten jár a kifejlesztésük és a gyártásuk technológiája, hogy nemhogy károsak, de kifejezetten egészségesek is lehetnek a szervezetnek. Amellett ugyanis, hogy van zsírégető tulajdonságuk – például az L-karnitinnak köszönhetően –, általában tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat is. Ezek megkönnyíthetik az edzést, védhetik az ízületeket és több energiát is adhatnak. Nézd meg alaposan a tulajdonságaikat, majd válaszd ki azt, amelyik a te igényeidnek leginkább megfelel!

Vége a hasonlítgatásnak!

Plusz egy tippként egy ajánlást hoztunk: ne hasonlítsd magad másokhoz! A saját álomalakod függjön tőled, attól, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy mennyire tudod kihozni ezekből a maximumot! Azok az irreális elvárások ugyanis, amelyeket az Instagram-modellek állítanak elénk, valóban azok: irreálisak. Azok, akik a napjaikat nem kizárólag azzal töltik, hogy a kalóriákat számolják vagy a futópadon edzenek, egyszerűen nem tudnak felérni ezekhez a képekhez. Sőt, eláruljuk, hogy gyakran ők maguk is csak az előnyös pózoknak és a jó megvilágításnak köszönhetik a „tökéletes” formájukat!

Ne add fel!

Ha ezek közül mindent szépen betartasz és tényleg következetesen végigcsinálod a következő hónapokat, akkor szuper eredményeket érhetsz el. Reméljük, hogy ez már elég is lesz ahhoz, hogy ne add fel, és a nyárra való készülődésből életmódváltás legyen. Ez lenne ugyanis a legegészségesebb a szervezetednek, arról nem is beszélve, hogy jövő nyáron milyen látványos változásokat mutathatnál be a strandon!