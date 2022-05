– Régi vágyuk volt a soproni borászoknak egy olyan közösségi vinotéka megvalósítása, ahol a helyi termelők palackozott boraikat értékesíthetik az ide érkező turistáknak és a soproniaknak. Most a megvalósulás küszöbén állunk. A Soproni Borvidék Fejlesztéséért kft. Borászati Referenciapont projektje megközelítőleg nettó 44 millió forintot nyert a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázatán. Sopron önkormányzatától is kaptunk 30 millió forintot, így elkezdődhetett a Deák téri volt Kocka bisztró helyén a munka – számolt be az előzményekről Linzer Sámuel, a Soproni Borvidék Fejlesztéséért kft. ügyvezetője.

– A Soproni Borút Egyesület szintén nyert pályázati forrást, velük együttműködésben valósítjuk meg a projektjeinket, hiszen közösek a céljaink, és így még hatékonyabban tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló összegeket – tette hozzá az ügyvezető. A 267 négyzetméter alapterületű multifunkcionális épületben és a hozzá tartozó 206 négyzetméteres teraszon már elkezdődtek a munkálatok.

Jandl Andor, Linzer Sámuel, Sterlik Dávid és Bónis Péter is részt vettek a társadalmi munkában. Fotók: Kocsis Miklós

– A hegyközség tagjai is igyekeznek odatenni magukat. Két hete hétvégén és a hét elején, három napig társadalmi munkában segédkeztünk a bontásban, ezzel is csökkentve a költségeket. Főként pénteken és kedden voltunk hatékonyak, mert akkor sokan összejöttünk. Csapatépítő tréningnek is jó volt a közös munka, hiszen fontos, hogy minden borász magáénak érezze ezt a projektet. Úgy gondoljuk, hogy a helyszín adottságai kiválóak, hiszen a Deák tér központi hely, népszerű a fiatalok körében, és a vasútállomáshoz is közel van, a turisták könnyen megtalálják – mondta lelkesen Linzer Sámuel, hozzátéve, hogy várhatóan szeptember közepére elkészül a vinotéka és egy sokkal kellemesebb, szebb környezettel bővül a Deák tér. Addig is a környék lakóinak türelmét kérik az esetlegesen hangos zajjal járó munkálatok miatt.

A „Kékfrankos fővárosa”A Soproni borvidék nagyjából 1800 hektár termőterületű, kiemelt szőlőfajtája a kékfrankos, ugyanakkor az országos fajtákon kívül megtalálhatók itt a világfajták is. Speciális klímáját a Fertő tónak köszönheti, aminek a vízfelülete visszaveri a napfényt, a párolgása pedig nedvesebbé teszi a levegőt.