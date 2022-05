Izgatottan ült asztalhoz pénteken a Magyar Ízek Versenyének zsűrije, a nyúli sportpálya büféjében. Idén is vakteszt alapján kóstolják végig szakemberek és laikusok az ország minden tájáról beérkezett kistermelői portékákat. 114 kódolt terméket, öt kategóriában pontoznak: íz, illat, szín, állag és összhatás alapján. Így gyűjthető össze maximum 100 pont. Van aki a különlegeset, az újdonságot keresi, azonban olyan bíráló is akadt, aki az ízes vagy a gyermekbarát terméket részesítette előnyben.

Első kóstolás - Az ízt, illatot, színt, állagot és az összhatást pontozta a zsűri.

Forrás: Rákóczy Ádám / Kisalföld

Sajtok, fürjtojás, tisztított vaj, lekvárok, szörpök, tökmagolajak, zöldségkrémek, tészták, savanyúságok, csiliszószok és még fűszerezett sárgabarackmag is került az idei Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület szervezésében meghirdetett Magyar Ízek Versenyének kínálatába.

- Az országból és határon túlról is számos kistermelő jelentkezett, egyre több új tagot látunk köreinkbe - számolt be Buzásné Kata, a verseny egyik főszervezője.

Külön szervezték a csiliszószokhoz a zsűrit, a mézekhez, a lekvárokhoz, sajtokhoz a kóstolókat. Lesznek átfedések, de az igazi értékeket a speciális szakértők fogják megmutatni. A zsűri elnöke ezúttal Rauf Sven Tamás – Gasztrokibic -, aki a Rauf cukrászda tulajdonosa, gasztroblogger és egy most induló Közéleti Éttermiség sorozat egyik műsorvezetője. Rengeteg helyen kóstol cégeknek és versenyeken, ezért is esett rá a választásuk. A zsűriben helyet kapott többek között még a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari technikum tanára, Bochkorék és a Kisalföld szerkesztősége is.