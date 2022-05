A fürdők nyakán a strandszezon

Várhatóan idén is már három szabadstrandon hűsölhetünk Mosonmagyaróváron. Ehhez az szükséges, hogy mindhárom helyszínen jó legyen a víz minősége. Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a strandok június közepétől nyithatnak ki hivatalosan. – 2021-ben már nemcsak az Itatónál és a mosoni szabadstrandon, hanem a Báger-tónál is lehetett fürdőzni, és jó vízminőség esetén ez így lehet idén is – emelte ki az ügyvezető. Kosár Tibor arról is beszélt, hogy tavaly fejlesztettek a mosoni részen: felújították a meglévő öltözőkabinokat és beltéri öltözőket, vizesblokkokat, kialakítottak egy új baba-mama szobát is. A Báger-tónál is több beruházás zajlott: a homokos strand mellett játszótér és vendéglátóhely található, és népszerű a futókör is. Az ügyvezető hozzátette: az Itatónál tervezik az öltöző és a zuhanyzó bővítését.

Lipóton vízivár-medence

– Jelenleg karbantartási munkákat végzünk a termálfürdőben és a négycsillagos kempingben – mondta Gaál-Pannonhalmi Petra, a Lipóti Termál- és Élményfürdő & Camping ügyvezetője. – A nyitást május 13-ra tervezzük. A fürdőben jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre, a gyermekekre gondolva egy 400 négyzetméteres vízivár-medencével készülünk a szezonra, és az ő örömük- re épül egy 300 négyzetméteres játszótér is.

Lipóton is az utolsó simításokat végzik. Fotó: Kerekes István

Természetközelben

A gyirmóti Achilles Park különleges atmoszférájával, csendjével a békés környezetet kedvelők strandja lett. – Mi az időjárás függvényében június elejére tervezzük a nyitást – mondta Dimitriu Ádám, a létesítmény egyik vezetője. Megjegyezte, hogy különösebb fejlesztéseket nem végeztek, a környezet természetességét igyekeznek megőrizni. A fürdőzőket idén is sportpályák, játszótér, bár fogadja majd. Lesznek hosszabb nyitvatartások, amelyek a beach partyk kedvelőit vonzzák.

Felújítás Csornán

„A csornai termálfürdőt idén június 4-én nyitják meg. A létesítmény speciális szezon elé néz, hiszen megkezdődött a felújítása és rövidesen a helyszíni munkálatok is indulnak. – Ebben a szezonban csak az úszó- és a nagy ülőmedence lesz használható, a többi medence és a főépület is építési terület lesz” – derült ki a létesítményt működtető Csorna Projekt Kft. tájékoztatójából.

Folyamatos fejlesztések Kapuváron

A kapuvári önkormányzat az elmúlt években önerőből, 100 millió forintból látott neki a strandfürdő-felújításnak, majd a kormánytól az első körben 300 milliót, utána 600 millió forintot kaptak fejlesztésre. A beruházást három ütemre bontották: a termálkút és a cső- vezeték felújítása, valamint a fürdő fejlesztése. Tavaly elkészült a tanmedence, a gépháza teljesen automatizált lett, majd megnyitott pancsoló és a gyógymedence. – Idén nyitunk az úszó-, azaz a nagymedencével és a gyógy- medencével is, várhatóan június közepén.

Június-júliustól táborozó diákokat és úszni tanuló gyerekeket várunk. Idén a gyógymedencében folyamatosan gyógytornával, vízi aerobikkal szórakoztatjuk a fürdő- vendégeket – jegyezte meg Németh D. László, a Kapukom ügyvezetője.