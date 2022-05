Kísérlet szembe úszni az árral

– Az anyanyelvünk kincs, segítségével vettük birtokba a világot, egyúttal közösségformáló és közösség megtartó erő. ma, amikor az otromba nyelvi durvaságot még az Ország Házából sem lehet távol tartani, különösen is fontos, hogy felnőjön egy olyan nemzedék, amely számára létezik az igaz, a jó és a szép. Kísérlet arra, hogy szembe ússzunk az árral. Az igénytelenséggel, a felületességgel, a nemtörődömséggel – mondta Kazinczy verseny megnyitó beszédében a múlt hétvégén.

A Művelődési és Közoktatási Minisztériumban dolgozott 91 és 94 között.

– Akkor szólított meg a versenyt a minisztériumból támogató kolléga, és itt ragadtam.

Azóta rendszeresen zsűrizi a Szép magyar beszéd és az Édes anyanyelvünk versenyeket. – Számomra, aki valaha aktív tanár voltam, nagyon jó látni fiatalokat és találkozni pedagógus kollégákkal.

Azt mondja, ugyanazt figyeli, mint a többi zsűritag, de az a tapasztalata, mindannyian mást vesznek észre a kétfordulós versenyen. Előbb a fiatalok szabadon választott próza olvasását, aztán pedig egy megadott szövegrészletet hallgatnak meg a döntnökök.

– Nézem a fiatalok megjelenését, igényességét, viselkedéskultúráját. Figyelem – mindig érdekes –, hogy a szabadon választott szövegek között kik azok az írók, gondolkodók, akik valamiképpen a felkészítő tanárok látómezejében vannak. Ez időről időre változó. Ugyanakkor jellemző is.

Nagyon sűrűn hallunk Kosztolányit, Illyés Gyulát, Németh Lászlót, előfordul hogy református iskolákból Ravasz László szöveget mondanak. A kötelező szöveg pedig nekem is meglepetés szokott lenni. Elég fárasztó ugyanazt a szöveget negyvenszer, vagy még többször hallani. Kétszer is előfordult, hogy tőlem választották a kötelező szöveget, és saját magammal szembesülni negyvenszer, hogy hogy, és mit is írtam és azt hogyan értelmezik... érdekes volt.

Fél éve nyolcvanadik születésnapja alkalmából kapott egy Moszkvai- Szentpétervári zarándok utat, mely a jelen helyzet miatt elmarad.

– Sajnálom. Jóban vagyok ukránokkal, oroszokkal. Nem szeretnék semmiféle vita részese lenni. Őrültségnek tartom azt a fajta orosz-ellenességet, amelyik az orosz kultúrát a mostani tragikus helyzetben tiltó listára akarja tenni (nem játszunk orosz zenét, nem tanítunk Dosztojevszkijt, Tolsztojt…) Oroszul olvasok, most is dolgozom egy fordításon.

A Magyar Érdemrend Középkeresztjét és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét is magáénak tudó szerzetes számára meghatározó a Szent Benedek Regulájának a Prológusában olvasható a zsoltáridézet: „Keresd a békét és járj utána!”

– Szent Ágoston meghatározása szerint a béke „tranquillitas ordinis”, vagyis az a nyugalom, ami a rendből, a rendezettségből származik. Ennek a rendnek a kialakítása egész életre szóló feladat. Rend a környezetben, a közösségben, rend az én belső világomban.

Névjegy

Korzenszky Richárd a pannonhalmi teológiát és1964-es pappá szentelését követően az ELTE magyar-orosz szakát is elvégezte, majd doktorált. 1968-tól előbb a győri bencés iskolában, majd Pannonhalmán tanított a középiskolában és a teológián is. 79-89-ig igazgatója is volt a bencés gimnáziumnak. 1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iskolai bizottságának elnökhelyetteseként fontos szerepet vállalt az oktatásszervezésben. 1991-től miniszteri biztosként. 1991-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke volt, 1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese. Oktatás- és iskolapolitikusként meghatározó szerepe volt a katolikus iskolarendszer újraindulásában.