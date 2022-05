Az állatvédő a kritikus helyzet kialakulásának okát csak feltételezni tudja: rossz helyzetet teremtett a koronavírus-járvány, és a mostani áremelkedések is közrejátszhatnak. – Bizonytalanok az emberek, ami miatt csökkenhetett az állattartási kedv. Problémát jelent még az is, hogy a járvány első hullámában hirtelen mindenki kutyát akart tartani, mi akkor szigorítottunk az örökbeadási feltételeken. Viszont más egyesületnél látjuk ennek a következményét, ahová sok állat visszakerült – tette hozzá. Beáta aggódva tekint a közeljövőre, ugyanis hamarosan jön a „kiskutyaszezon” is, amikor sorra érkeznek majd a megkeresések a váratlan vemhességek miatt.

Ugyan az egyesületnek vannak állandó támogatóik, akik segítségével tudják finanszírozni az orvosi költségeket, azonban új támogatók nem érkeznek, hiába vesznek részt egyre több rendezvényen. Iskolában és óvodában is tartanak bemutatókat, ahová viszik a védenceket is, és számos civil kezdeményezés révén kaptak már segítséget. – Az állatorvosra és a panzióra sok pénz megy el, de ezekkel meg tudunk birkózni, viszont a legnagyobb szükség a gazdákra lenne. A kutyákkal folyamatosan foglalkozunk, fejlesztjük őket, de most már ott tartanak, hogy családban tudnának a legtöbbet fejlődni. Természetesen megkapnák a háttérsegítséget a leendő családok, a trénerek is tovább dolgoznának velük, de az állatoknak szükségük lenne az egyéni időre – mondta Tölli-Molnár Beáta.