Apáról fiúra

– Minek köszönhető, hogy ilyen nagy létszámmal tudnak versenyezni? – kérdeztük Németh Károlyt.

– Az egyesület huszonöt tagja tud vonulni káreseményhez értesítés esetén. Az ifjúsági csapat tagjai tizennyolc éves korukban elmehetnek egy negyvenórás képzésre. Ez az egyik alapfeltétele annak, hogy ők is vonulhassanak, így hamarosan velük bővül a behívható állomány. A juniorcsapatban vannak négy-öt évesek is. Itt apáról fiúra száll a tűzoltás szeretete. Elmesélik otthon vagy a barátaiknak, hogy beálltak a csapatba, így másoknak is kedvet csinálnak hozzá. A szenior kategóriában harmincöt év felettiek vannak. Az egyik csapat tagjai tízéves koruk óta, azaz huszonöt éve vannak együtt változatlan felállásban. Sok mindent megtanulnak itt a fiatalok, de csapatépítés nélkül nem lenne ennyi aktív tagunk. Kellenek rendezvények, kell hogy összejárjunk a szertárban ahhoz, hogy együtt maradjanak a csapatok és a barátságok a civil életben is folytatódjanak – osztotta meg a titkot Németh Károly.