– Körülbelül négyszáz biciklis vett részt az idei első Gurul a város programon. Minden résztvevő kapott egy úgynevezett „gurulójegyet” is, amiért cserébe szeptemberben, az utolsó tekerésen ajándék jár. Persze addig még lesz három túránk, a következő június 18-án este 6 órától indul az UFM Aréna elől – mondta Hun Katalin, a rendezvény egyik szervezője.

Fülöp József már harmadik alkalommal vett részt a közösségi kerékpározáson. Fotó: K. V.

A kerékpárosokat elöl rend­őrautó, hátul pedig mentőautó kísérte. A résztvevők között voltak gyerekek és veteránok is. Fülöp József egyike azoknak, akik nem először vettek részt a túrán.

– Harmadszor indulok a Gurul a város rendezvényen – mondta érdeklődésünkre. – Számomra nagyon fontos a sport, emellett pedig a rendezvény óriási közösségi élmény. Az ember találkozhat barátokkal és olyanokkal is, akik korábban már szintén tekertek a rendezvényen – nyilatkozta József, aki egyébként is sokat biciklizik, a munkába járáshoz is inkább a kétkerekűt választja, mint az autót.