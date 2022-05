– A végeláthatatlan nádrengetegben tett kenutúra során feltárulnak a tó belső csodái, az öblök, a felröppenő kócsagok, a násztáncukat járó vöcskök, hallani a nád zúgását vagy éppen a bölömbika búgását – fest Fekete István tollára is illő képet Fersch Attila arról, hogy milyen pazar élményekben lehet része annak, aki részt vesz a programon. Ha már a híres írónál tartunk: a nemzeti park általános igazgatóhelyettese előszeretettel használja a „Matula-élmény” kifejezést is, hiszen a vadregényes tájon, a kenuban evezve fizikailag is meg kell dolgozni a zavartalan természet látványáért.