A Vaskakas Bábszínház társulata az elmúlt két évben számos új ötlettel állt elő a gyerekeknek, de a régi népszerű programok és előadók is visszatérnek. Idén is minőségi programokkal várják a látogatókat, lesz bütykölés, táncolás, alkotás és vizes csobbanás is. Mindezt pedig a művészet és a környezettudatosság köré szervezik. A megnyitón meglepetéskoncert is várja a Győrkőcfesztiválra érkezőket.Két éve kénytelenek nélkülözni a gyerekek az ország egyik kedvenc gyermekfesztiválját. Az idei év azonban, úgy tűnik, kegyesebb lesz a szervezőkhöz. A Vaskakas Bábszínház színpompás díszletei­nek tövében két próba közt már javában zajlanak a munkálatok.

– Egy ilyen kreatív csapatban mindig szárnyal a fantázia és rengeteg ötletünk van, ugyanakkor az elmúlt tizenhárom alkalomból azt is megtanultuk, hogy azokat a programokat, amelyek a látogatók szívéhez nőttek, „átmentsük” a következő alkalomra is – mondta el Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója, akit arra kértünk, osszon meg velünk néhány kulisszatitkot a készülő 15. Győrkőcfesztiválról.

– Az egyik fő célunk, hogy az idei rendezvény maximálisan a gyerekeknek szóló művészeti fesztivál legyen. Olyan írókat, képzőművészeket, grafikusokat és bábosokat hívtunk meg, akik a fiataloknak alkotnak. Idén is lesz Versjátszótér, ahol a lurkók a szerzőkkel közösen vehetnek részt kis játékokon, a végére pedig összeállíthatják saját verseskötetüket is. De lesz táncház, kézműveskedés, vásári játékok, és érkezik a Molyolda is, ahol nagyszülők, dédszülők régi játékait próbálhatják ki a gyermekek. Aki pedig egy kis felfrissülésre vágyik majd a nyári melegben, az a Széchenyi téri vizes játszótéren hűtheti le magát.

Kocsis Rozi kiemelte, hogy nem szabad lebecsülni a gyerekeket. Számukra is ugyanolyan fontos, hogy őket komolyan vevő, minőségi programokon vehessenek részt, mint a felnőtteknek. Ezt a Győrkőcfesztivál szervezésénél is mindig szem előtt tartják. A művészet mellett idén a környezettudatosság is kiemelt pontja lesz a Győrkőcfesztiválnak.

– Azt szeretnénk, ha nemcsak a játékok terén nyilvánulna meg ez, hanem az esemény teljes szemléletében, a szemétgyűjtésen át az árusításig mindenhol. Ebből áll össze az esemény aktuális szlogenje is, „Hetedhét művészet zölden Győrben”. Sőt, azt is elárulom, hogy a megnyitóra országos szinten is kiemelkedően sikeres mesekoncert érkezik, de a részleteket egyelőre övezze titok. A hagyományos kulcs­átadás után pedig utcabállal ünnepeljük, hogy a gyerekeké lett a város.

A korábbi partnerek szinte mindegyike készséggel vetette bele magát a készülődésbe. Sőt, a bábszínház társulata most is azon dolgozik, hogy újabb meglepetésekkel várja a visszatérő és új résztvevőket a fesztiválon.



Belépés másként



A korábbi évekhez képest az egyik legnagyobb változás a belépésben lesz. A fotó helyett a helyszínen készített kis ujjlenyomatos képpel lehet majd karszalagot kapni. Ehhez a szervezők biztosítanak bőrbarát festéket, amit utána könnyedén le is lehet törölni az apróságok kezéről.