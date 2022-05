Tekerj tovább!

Nem éred be ennyivel? Van egy hosszabb túraajánlatunk is! Ha a Csárda-csatornánál nem térsz le jobbra, Balfra jutsz el, ami a híres savanyúvíz forráshelye. A Zsolnay Kút egy újabb kiváló pihenőhely. Itt meg is kóstolhatod ezt a különleges vizet – bár figyelmeztetünk: nem mindenkinek lesz elsőre a kedvence. A hosszabb körön érinted Harkát is. A jó minőségű, megújult bringaút már hivatalosan is az Eurovelo 13 nemzetközi kerékpárúthálózat része. A romantikus környezetben biztonságosan, a gépkocsiforgalomtól elkülönítetten bringázhatsz vissza Sopron belvárosába.

Bővebb túraleírás és letölthető térképek itt.

Az erdő titka – digitálisan és analóg

A Lőverek régóta a soproniak kedvelt üdülőhelye, de itt is találsz újdonságokat. A környék 10 kilátóját vagy a Boszorkány-meseösvényt is bejárhatod. Izgalmas kalandok várnak a nemrégiben elkészült modern és interaktív Erdők Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadasparkban, ahol a Soproni Parkerdő élővilágát ismerheted meg közelebbről.

A soproni parkerdőt a Ciklámen tanösvény közel 9 kilométere mutatja be a legjobban. A tanösvény felfedezésében a hagyományos jelzések és táblák mellett a Digitális Vándor applikáció is segít. Az ingyenesen letölthető mobilalkalmazás e-ösvénye segítségével egyszerre lehetsz jelen az offline és az online térben. A Sopron környéki erdőkben régen tündérek éltek - tartja az egyik mondánk. Sokan próbálták őket magukhoz édesgetni, de csak egy valakinek sikerült az emberek közül. Hogyan lett Botond felesége a csodaszép tündérlány? Járd végig a kalandösvényt, és megtudod. Az útvonal állomásról állomásra érdekes kérdésekkel, feladatokkal vár. A helyes válaszért természetesen nem marad el a jutalom: kiterjesztett valósággal odavarázsolt lények teszik még izgalmasabbá túrát.

Az ösvényt bejárhatod egy rövid kirándulásként is, de egész napos programként is remek. Tűzrakóhelyek, pihenőhelyek várnak, hogy szusszanj egyet. Ha adrenalinra vágysz, kalandparkban próbálhatod ki magad, de számos kilátó és látnivaló egészítheti ki az élményt.

Töltsd le az appot és indulj el a Ciklámen e-ösvényén!