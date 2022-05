A többhónapos verseny során a diákok a törökkori diplomácia, a hétköznapok, a családi dilemmák, a vallásreform és a női sorsok témáit bemutatva adtak számot tudásukról. A személyes részvétellel zajló döntőre a budapesti Márai Sándor Művelődési Házban került sor. A megmérettetésen végül a révkomáromi Selye János Gimnázium csapata végzett az első helyen.

A “Kultúrák találkozása – a három részre szakadt Magyarország magyar-török küzdelmek és együttélés” volt a témája az Esterházy Magyarország Alapítvány által 2016 óta megrendezett Estöri Kreatív Történelmi Verseny idei fordulóinak. A középiskolák kilencedik és tizedik évfolyamainak csapatai változatos feladatokban mérték össze erejüket, megcsillogtatták vitakészségüket, színészi képességeiket, egyesek a hangszeres- és énekes tudásukat is – amellett persze, hogy számot kellett adniuk történelmi ismereteikről is.

Összesen 120 csapat indult el tavaly ősszel a versenyen, végül a februári középdöntőt követően 12 csapat jutott el a májusi döntő megmérettetésig: tíz hazai és két határontúli - révkomáromi és marosvásáhelyi - középiskola diákjai.

Az ezüst érmes soproni csapat tagjai: Nadray Nóra, Posta Noémi, Kasoly Réka Adél. Fotó: Gosztom Gergő

A döntő előkészítő szakaszában egy Instagram oldal elkészítése volt a versenyzők feladata, majd a személyes részvétellel zajló prezentációk, vitapárbaj (duellum) és villámkérdések révén dőlt el, melyik csapat a legjobb az idei mezőnyben.

Végül a révkomáromi Selye János Gimnázium háromfős csapata – Szépe Dominika, Gönczöl Bernadett és Gábor Balázs Máté nyerték el az aranyérmet. Az ezüstérmet a soproni Széchenyi István Gimnázium diákjai, Nadray Nóra, Posta Noémi, Kasoly Réka Adél, a bronzot pedig a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon diákjai hódították el.

“Csupa dal, csupa színdarab, megjelenítés, zene, ének és divatbemutató – épp olyan színes és tarka volt ez a verseny, mint maga a történelem” - mondta el értékelésében dr. Varga Kálmán történész, a zsűri tagja. Foki Tamás, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatgatóhelyettese és történelemtanára, egyben versenybizottság elnöke, értékelésében elmondta: “Jó cél az, ha a megszerettetjük a diákokkal a történelmet. Azt hiszem, hogy a versennyel ez a cél teljesült.” Hozzátette: a verseny sikerének titka az, hogy kiválóan kombinálja a tárgyi tudásra vonatkozó elvárást a kreativitással, amelynek a vetélkedő teret enged.

A gimnáziumi tanárok mellett muzeológusokból, történészekből, ügynökségi kreatív szakemberekből álló zsűri az idei feladatok kitalálásakor arra törekedett, hogy olyan nézőpontokat csempésszen a feladatokba, amelyek az iskolai oktatásból gyakran kimaradnak. Arra buzdították a diákokat, hogy ahelyett hogy a történelem vezéregyéniségeinek megszokott nézőpontjából mutatnának be egy adott témát vagy problémát, inkább fiktív karakterek megalkotásával, a hétköznapi emberek szemszögéből láttassák a korszak fontos kérdéseit, kihívásait – a vallási ellentéteket, a nők helyzetét, az életmódot, a korabeli divatot, gasztronómiát, a diplomácia, a követjárás, a kémkedés izgalmas kérdéseit vagy a családi dilemmákat – hova álljanak, kit kövessenek az adott történelmi pillanatokban. Az ilyen feladatok arra sarkallták a diákokat, hogy maguk is kerüljenek bele a döntési helyzetekbe: próbálják ki, hogyan irányítják a választásaik az eseményeket, ezáltal is empatikusabbá válva, jobban megértve mások motivációt, szempontjait.

A remek színészi teljesítmények és az élvezetes produkciók – volt, aki versben vagy dalban dolgozta fel a kapott témát – idén is megmutatták, hogy a diákok kreativitása határtalan, mindamellett fontos számukra a hitelesség is. A zsűri több csapatnál is kiemelte a remek forráshasználatot és a történelmi hűségre való törekvést, akár az írott munkákban, akár a jelmezekben vagy az eredeti helyszíneken való forgatásokat tekintve. Jól látszott, hogy a diákok komolyan vették a verseny címét, és a konfliktusok mellett a kultúrák, népek, vallások együttélésének, együttműködésének módozatait is megmutatták munkáikban.

Az előzetes Instagram feladat során a csapatok a leleményességüket, kommunikációs képességeiket is megmutathatták. Voltak, akik azért, hogy jobban megvilágítsák a témájukat, evilági vagy földöntúli erők segítségét is igénybe vették: rejtélyes olasz térképész-hadmérnököt, kettős ügynök kereskedőt, vagy épp egy dzsinnt vontak be a feladatok megoldásába.

Az a személyesség, amit a diákok belevittek a munkáikba, hitelesítette még a fiktív karaktereket is, hű képet adva az újkori magyar történelemről. Az Esterházy Magyarország Alapítvány Estöri Kreatív Történelmi Versenye idén is beteljesítette küldetését: a történelemtudás elsajátításának támogatása mellett fejlesztette a diákok olyan készségeit is, melyek nélkülözhetetlenek a 21. században. Ezt a célt szolgálták az olyan rendhagyó feladatok, mint például a duellum – amikor a diákok a vitakészségüket, retorikai, érvelési technikáikat tehették próbára – vagy a médiaeszközök használatára építő online magazin címlap és Instagram oldal készítés, amely az íráskészség mellett a videókészítési, és az élményszerű tartalomkészítésben való jártasságukat erősítette.

Az erős mezőnyt mutatja, hogy a dobogós elismerések mellett különdíjakat is megítélt a zsűri.

A mezőny további csapatai: Andrássy Gyula Gimnázium, Békéscsaba, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Friedrich Schiller Gimnázium, Pilisvörösvár, Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum, Bp., Ady Endre Gimnázium, Ráckeve, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Bp., Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Bp., Veres Pálné Gimnázium, Bp., Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak.

A finálé teljes felvétele visszanézhető az Esterházy Magyarország Alapítvány YouTube csatornáján