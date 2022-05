Látogatás Böjte Csaba atyánál

A társaság a baleset után három napot töltött Székelyföldön. „Nem először találkoztunk Böjte Csabával Déván. Hiteles ember, aki nehéz kérdésekben is kristálytisztán beszél. Most két órát töltöttünk vele. Ugyanazt az ebédet költöttük el, amit a gyermekotthon lakói kaptak aznap. Csaba testvért meghívtuk Sokorópátkára, idén októberben szentmisét celebrál a településen. Az őszi látogatását 200 ezer forinttal támogattuk azért, hogy pár diák is eljöhessen az anyaországba. Számunkra a barátság és a jó szándék mellett a hazaszeretet az első. Ezért örülünk annak, ha tucatnyi sanyarú sorsú székelyföldi fiatalnak megadatik majd, hogy megismerje Magyarországot” – hallottuk. Érdekesség, hogy az RC Pannonhalma 2020-nak nem csupán magyar tagjai vannak, a baráti társaság befogadott egy Győrben élő olasz férfit is. „Daniele is imádja a hazáját, kiváló ember. Nem kérdés, hogy nálunk van a helye” – jegyezte meg a döntésről Balogh László.