Az eseményen részt vett Ernst Möderl, a sopronkereszt- úri (Deutschkreutz) konzulátus vezetője is. A résztvevőkhöz szóló beszédében sok sikert kívánt a versenyhez, illetve átadta az Európai Bizottság vezetőjének az üdvözletét is.

– Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus első alkalommal rendezte meg a borlovagrend versenyét, melynek kritériumai között szerepelt, hogy csak a tagok közül nyújthatnak be borokat. Hozzá kell tenni, hogy tizennyolcan csatlakoztak a felhíváshoz, akik bemutatják a termékeiket. Rendkívül nagy számú jelentkezés érkezett be – avatott be Pusztay Sándor borlovag. A verseny részleteiről Pusztay Sándor azt is elmondta, hogy a borok anonimitása érdekében vászonzsákban szolgálták fel a borokat a soproni vendéglátós diákok.

A versenyt két külön teremben rendezték meg, ahol a négytagú borvizsgáló zsűri a nemzetközileg elfogadott 100-as pontrendszer szerint értékelte az összesen 68 nevezett bort. A vörösborok megmérettetésében végül a nagy aranyérmet Milhoffer László (Merlot 2020) és a Lőver Pince (Kékfrankos 2020) nyerte el. A fehérboroknál a nagy aranyérmet Iváncsics Zoltánnak (Zöldveltelini 2019) és Ács Edinának (Chardonnay 2021) ítélték. A rozé vagy gyöngyözőbor kategóriában Simecz Róbert (Pinot Noir Rozé 2021) érdemelte ki a nagy aranyérmet.